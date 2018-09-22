الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
22/09/2018 11:22:00

بن حبيلس: العمل الإنساني الجزائري معترف به دوليا


أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، مساء أول أمس،  بالجزائر العاصمة،  العمل الإنساني الجزائري "له جذور تاريخية ويحظى باعتراف وتقدير دولي" من طرف المجموعة الدولية الإنسانيةوقالت بن حبيلس في تصريح للصحافة خلال إشرافها على مأدبة عشاء على شرف العائلات السورية المقيمة بمركز الإيواء لسيدي فرج بمناسبة يوم عاشوراء، أن "العمل الإنساني الجزائري له جذور ضاربة في التاريخ ومرجعيته حامي الإنسانية الأمير عبد القادر ويحظى باعتراف وتقدير دولي من طرف المجموعة الانسانية الدولية"، مستدلة في هذا السياق ب"منح المجموعة الإنسانية الدولية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لقب فارس الإنسانية  سنة 2016 ، بمناسبة اجتماعها بالجزائر لاحياء اليوم العالمي للصليب الاحمر الدولي". ومن جهة اخرى أبرزت بن حبيلس أن المأدبة التي أقامها الهلال الأحمر الجزائر تدخل في إطار "تقاليد الهلال الأحمر الجزائري في إحياء الأعياد الدينية (يوم عاشوراء)"، كما تزامنت هذه المأدبة --حسب ذات المتحدثة-- "مع فرحة عودة عائلة سورية كانت تقيم بمركز إيواء اللاجئين بسيدي فرج إلى وطنها سوريا بقرار اتخذته العائلة  بمحض إرادتها وهو دليل على عودة الأمن والاستقرار لسوريا وهو ما دفع بهذه العائلة اتخاذ قرار العودة إلى وطنها بمحض إرادتها"، مؤكدة ان العائلات السورية المقيمة بالجزائر "لا نعتبرهم لاجئين بل ضيوف الجزائر التي لا تعتبرهم عبء عليها "وأضافت بن حبيلس في هذا الإطار أنه "ليست هذه هي العائلة الأولى التي تعلن العودة إلى وطنها ، بل سبقتها من قبل خمس عائلات كانت تقيم بمركز ولاية معسكر وساعدهم الهلال الأحمر الجزائري في العودة إلى وطنهم"، مبرزة ان "الجزائر وعن طريق الهلال الأحمر الجزائري لم تقصر يوما في التكفل بهذه العائلات وتستجيب لطلبات عودتهم بناء على قرارهم الإرادي الحر و الجزائر  تتضامن معم بالتكفل بمصاريف السفر" معبرة عن "رفضها الشديد"  في ان "تستغل مأساة هذه العائلات لأغراض إعلامية أو أجندات أخرى". وبدوره أوضح ممثل الجالية السورية بالجزائر صالح يزبك أن "القرار التي اتخذته العائلة السورية بخصوص العودة إلى وطنها دليل على عودة الأمن والاستقرار إلى سوريا"، مضيفا أن بلاده "تشجع وتسهل عودة العائلات السورية دون أي شروط".

 

عدد القراءات 14 مرة | قراءات اليوم 14 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

إطلاق جائزة "المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر"

أعلنت الإذاعة الوطنية، أول أمس، في بيان لها عن إطلاق جائزة "المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر"، وذلك بمشاركة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
image

إطلاق مسابقة لاختيار أفضل القصائد بالشعر الشعبي

أطلق الإتحاد الوطني للشعراء الشعبيين الجزائريين المسابقة الوطنية الكبرى في القصيدة الشعبية الجزائرية بهدف الارتقاء بالكلمة الشعرية الشعبية واحتفاء بالشعراء الجزائريين. وأوضح رئيس الإتحاد عثماني بولرباح
image

توقيف 28 منقبا عن الذهب بكل من في تمنراست وعين قزام

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام ، يوم 21 سبتمبر 2018، ثمانية وعشرون (28) منقبا عن الذهب بحوزتهم (05) أجهزة كشف عن المعادن و(26)
image

بكين تنذر واشنطن بالتراجع عن العقوبات على الجيش الصيني

 دعت الصين ، أمس، الولايات المتحدة إلى سحب العقوبات التي فرضتها على هيئة تابعة للجيش الصيني بسبب شرائها أسلحة روسية وإلا سيكون عليها “تحمل العواقب”. وقال
image

حفتر: "لا علاقة للجيش الليبي بالأحداث في طرابلس"

 أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المعين من جانب مجلس النواب المنتخب، أن الوحدات التي تتحرك في طرابلس الآن ليس للجيش
image

الذهب يرتفع ويتجه لأول مكسب أسبوعي في شهر

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، إلى أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار، في ظل انحسار المخاوف من حرب تجارية صينية أميركية شاملة، مما أبقى المعدن
image

بعد دعوة ترامب لخفض الأسعار.. النفط يرتفع

ارتفعت عقود النفط الآجلة، أمس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات، مع اقتراب فرض عقوبات على صادرات إيران من الخام، على الرغم من ضغوط دعوات الرئيس الأميركي
image

تنظيم الجائزة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة

أعلنت وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة عن تنظيم الجائزة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والمخصصة في طبعتها الرابعة والمخصصة لمكافأة أحسن عمل جمعوي
image

بن حبيلس: العمل الإنساني الجزائري معترف به دوليا

أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، مساء أول أمس،  بالجزائر العاصمة،  العمل الإنساني الجزائري "له جذور تاريخية ويحظى باعتراف وتقدير دولي" من طرف
image

وفد من رابطة العالم الإسلامي في زيارة إلى الجزائر اليوم

يشرع إبتداء من اليوم وفد من رابطة العالم الإسلامي، يقوده أمينها العام محمد بن عبد الكريم العيسي، في زيارة للجزائر. ويلتقي الأمين العام خلال الزيارة بمسؤولي
قيم هذا المقال
0