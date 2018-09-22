وفد من رابطة العالم الإسلامي في زيارة إلى الجزائر اليوم
يشرع إبتداء من اليوم وفد من رابطة العالم الإسلامي، يقوده أمينها العام محمد بن عبد الكريم العيسي، في زيارة للجزائر. ويلتقي الأمين العام خلال الزيارة بمسؤولي وممثلي عدة منظمات و هيئات، حسب ما علم لدى المجلس الإسلامي الأعلى، و ستكون للوفد خلال هذه الزيارة التي تدوم أسبوعا لقاءات مع مسؤولي المجلس الإسلامي الأعلى، و جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، إضافة إلى زيارة بعض المرافق الدينية والسياحية، وسيتم التوقيع على إتفاقية تعاون وشراكة بين المجلس الإسلامي الأعلى ورابطة العالم الاسلامي، علما أنه قد تم إبرام، شهر أوت الماضي، إتفاقية مماثلة بين المجلس وهيئة علماء إندونيسيا.
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