وفد من رابطة العالم الإسلامي في زيارة إلى الجزائر اليوم



إطلاق جائزة "المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر" أعلنت الإذاعة الوطنية، أول أمس، في بيان لها عن إطلاق جائزة "المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر"، وذلك بمشاركة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،



إطلاق مسابقة لاختيار أفضل القصائد بالشعر الشعبي أطلق الإتحاد الوطني للشعراء الشعبيين الجزائريين المسابقة الوطنية الكبرى في القصيدة الشعبية الجزائرية بهدف الارتقاء بالكلمة الشعرية الشعبية واحتفاء بالشعراء الجزائريين. وأوضح رئيس الإتحاد عثماني بولرباح



توقيف 28 منقبا عن الذهب بكل من في تمنراست وعين قزام أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام ، يوم 21 سبتمبر 2018، ثمانية وعشرون (28) منقبا عن الذهب بحوزتهم (05) أجهزة كشف عن المعادن و(26)



بكين تنذر واشنطن بالتراجع عن العقوبات على الجيش الصيني دعت الصين ، أمس، الولايات المتحدة إلى سحب العقوبات التي فرضتها على هيئة تابعة للجيش الصيني بسبب شرائها أسلحة روسية وإلا سيكون عليها “تحمل العواقب”. وقال



حفتر: "لا علاقة للجيش الليبي بالأحداث في طرابلس" أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المعين من جانب مجلس النواب المنتخب، أن الوحدات التي تتحرك في طرابلس الآن ليس للجيش



الذهب يرتفع ويتجه لأول مكسب أسبوعي في شهر ارتفعت أسعار الذهب، أمس، إلى أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار، في ظل انحسار المخاوف من حرب تجارية صينية أميركية شاملة، مما أبقى المعدن



بعد دعوة ترامب لخفض الأسعار.. النفط يرتفع ارتفعت عقود النفط الآجلة، أمس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات، مع اقتراب فرض عقوبات على صادرات إيران من الخام، على الرغم من ضغوط دعوات الرئيس الأميركي



تنظيم الجائزة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة أعلنت وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة عن تنظيم الجائزة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والمخصصة في طبعتها الرابعة والمخصصة لمكافأة أحسن عمل جمعوي



بن حبيلس: العمل الإنساني الجزائري معترف به دوليا أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، مساء أول أمس، بالجزائر العاصمة، العمل الإنساني الجزائري "له جذور تاريخية ويحظى باعتراف وتقدير دولي" من طرف