الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
22/09/2018 10:47:00

الرئيس بوتفليقة يهنئ نظيره الأرميني


بعث رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة ببرقية تهنئة الى نظيره الأرميني, أرمن ساركيسيان بمناسبة العيد الوطني لبلاده  جدد له فيها عزمه وحرصه على العمل سويا من اجل ترقية وتعميق علاقات التعاون التي تجمع البلدينوجاء في برقية رئيس الجمهورية :" يطيب لي وجمهورية أرمينيا تستعد للاحتفال بعيدها الوطني , أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة واصالة عن نفسيبأحر تهانينا مشفوعة بتمنياتي لكم بموفور الصحة والهناء وبالرقي والازدهار لشعب أرمينيا الصديق". وتابع الرئيس بوتفليقة قائلا:" أغتنم هذه السانحة السعيدة لأجدد لكم عزمي وحرصي على العمل معكم قصد ترقية وتعميق علاقات التعاون بيننا بهدف الارتقاء بها الى مستوى تطلعات بلدينا الصديقين".

 ..ويهنئ نظيره المالطي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده 

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة إلى الرئيس المالطي ماري- لويز كوليرو بريكا بمناسبة الذكرى الـ 54 للاستقلال بلاده, أكد له فيها استعداده لترقية التعاون بين البلدين بصفة متواصلة، كتب رئيس الدولة في برقيته: "يسرني ايما سرور وجمهورية مالطا تحتفل بالذكرى الرابعة والخمسين لاستقلالها أن أتوجه إليك باسم الجزائر شعبا وحكومة واصالة عن نفسي بتهانينا الحارة مشفوعة بأطيب تمنياتي لك بموفور الصحة وبالرقي والازدهار للشعب المالطي الصديق". وأضاف رئيس الجمهورية قائلا "هذا واغتنم هذه المناسبة لأجدد لك استعدادي على الدوام لضم جهودي إلى جهودك من أجل ترقية التعاون الثنائي بصفة متواصلة وبما هو أنفع لمصالح شعبينا".

 

عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

انطلاق موسم التكوين المهني هذا الأحد

ينطلق غدا موسم التكوين و التعليم المهنيين 2018-2019 (دورة سبتمبر), بتوفير ما يقارب 1.300  مؤسسة تكوينية عبر التراب الوطني وإدراج 440 تخصصا في البرامج البيداغوجية. وفي
image

الرئيس بوتفليقة يهنئ نظيره الأرميني

بعث رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة ببرقية تهنئة الى نظيره الأرميني, أرمن ساركيسيان بمناسبة العيد الوطني لبلاده  جدد له فيها عزمه وحرصه على العمل سويا
image

مهماه يكشف:إجتماع "الأوبك" سيركز على الإلتزام بخفض إنتاج النفط

أكد الخبير الطاقوي الدكتور مهماه بوزيان، أول أمس، أن الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لـ  أوبك+ الذي ستستضيفه الجزائر هذا الأحد لثاني مرة سيركز على السبل
image

ترامب يطالب دول الخليج بضخ مزيد من النفط.. !!

ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعم الأمريكي لدول الشرق الأوسط بأسعار النفط، داعيا أوبك من جديد إلى خفض الأسعار. وقال ترامب في تغريدة على تويتر، نحمي
image

عطــــــــــــــــــــــار: اجتماع "أوبك" بالجزائر ينعقد في سياق جيوسياسي عالمي خاص

أكد الخبير في مسائل الطاقة, عبد المجيد عطار ، أمس، أن الاجتماع العاشر للجنة المتابعة و المراقبة المشتركة لاتفاق تقليص الانتاج أوبك - خارج أوبك,
image

اجتماع "ساخن" لدول الأوبك بالجزائر هذا الأحد

تحتضن الجزائر هذا الأحد الاجتماع الـ 10 للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض إنتاج البترول لبلدان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيك) والبلدان خارج منظمة الأوبيك لحسم ملف إعادة الاستقرار للسوق، وينتظر أن يشارك في الاجتماع حوالي 24 دولة سيخرجون بقرار موحد حول أسعار النفط.
image

وفاق سطيف، في المربع الذهبي، في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم

تأهل وفاق سطيف الجزائري إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة عقب تعادله سلباً مع الوداد البيضاوي المغربي في إياب ربع النهائي.
image

والدة قاتل سلسبيل تعلق على حكم الإعدام في حق ابنها

اعتذرت والدة قاتل الطفلة،سلسبيل، من ولاية وهران، من أهل الضحية وكل الجزائريين على خلفية اقدام إبنها على ارتكاب الجريمة الشنعاء، ونطق حكم الإعدام في حقه. وقد اعترفت
image

كشف مخبأ يحتوي على بندقية رشاشة من نوع كلاشنيكوف وذخيرة

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مخبأ يحتوي على (01) بندقية رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و(01) مخزن ذخيرة وكمية من الذخير ة --كما أورده اليوم الجمعة
image

بعد أيام من اتهامه للاحتلال بممارسة التعذيب في الجزائر: ماكرون يكرم "الحركى"

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكريم حركيين وهم جزائريون حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال الثورة التحريرية. وحسب مواقع فرنسية، فسيتم ترفيع 6 حركى جزائريين وكذا
قيم هذا المقال
0