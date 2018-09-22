الرئيس بوتفليقة يهنئ نظيره الأرميني





بعث رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة ببرقية تهنئة الى نظيره الأرميني, أرمن ساركيسيان بمناسبة العيد الوطني لبلاده جدد له فيها عزمه وحرصه على العمل سويا من اجل ترقية وتعميق علاقات التعاون التي تجمع البلدين. وجاء في برقية رئيس الجمهورية :" يطيب لي وجمهورية أرمينيا تستعد للاحتفال بعيدها الوطني , أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة واصالة عن نفسي, بأحر تهانينا مشفوعة بتمنياتي لكم بموفور الصحة والهناء وبالرقي والازدهار لشعب أرمينيا الصديق". وتابع الرئيس بوتفليقة قائلا:" أغتنم هذه السانحة السعيدة لأجدد لكم عزمي وحرصي على العمل معكم قصد ترقية وتعميق علاقات التعاون بيننا بهدف الارتقاء بها الى مستوى تطلعات بلدينا الصديقين".

..ويهنئ نظيره المالطي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة إلى الرئيس المالطي ماري- لويز كوليرو بريكا بمناسبة الذكرى الـ 54 للاستقلال بلاده, أكد له فيها استعداده لترقية التعاون بين البلدين بصفة متواصلة، كتب رئيس الدولة في برقيته: "يسرني ايما سرور وجمهورية مالطا تحتفل بالذكرى الرابعة والخمسين لاستقلالها أن أتوجه إليك باسم الجزائر شعبا وحكومة واصالة عن نفسي بتهانينا الحارة مشفوعة بأطيب تمنياتي لك بموفور الصحة وبالرقي والازدهار للشعب المالطي الصديق". وأضاف رئيس الجمهورية قائلا "هذا واغتنم هذه المناسبة لأجدد لك استعدادي على الدوام لضم جهودي إلى جهودك من أجل ترقية التعاون الثنائي بصفة متواصلة وبما هو أنفع لمصالح شعبينا".

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