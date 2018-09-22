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22/09/2018 10:35:00

مهماه يكشف:إجتماع "الأوبك" سيركز على الإلتزام بخفض إنتاج النفط


أكد الخبير الطاقوي الدكتور مهماه بوزيان، أول أمس، أن الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لـ  أوبك+ الذي ستستضيفه الجزائر هذا الأحد لثاني مرة سيركز على السبل إلى التزام الدول الأعضاء بخفض إنتاج النفط. وأوضح، بوزيان خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى في برنامج ضيف الصباح  أن هذا اللقاء "يأتي في ظل متغيرات عميقة تجتازها السوق النفطية ما دفع إلى تعديل مسار عمل المنتجين من خفض الإنتاج إلى زيادته منذ جوان الماضي، بهدف تبديد المخاوف على المعروض النفطي في ضوء تراجع واسع في إنتاج عدد من الدول الرئيسية" . كما قال أنه سوف يتم تقييم مدى التزام  بمقررات الاجتماع السابق للأوبك بتخفيض إنتاج النفط و مدى القدرة على الالتزام الفعلي للدول و كذا مراجعة ميكانزمات متابعة و ضبط التوازن على مستوى العرض و الطلب و ما يمكن من خلاله العمل على ترقية التوافق من خفض الإنتاج إلى التعاون الاستراتيجيو أبرز  في ذات السياق، أن هذا الاجتماع هو لقاء تكريمي فيه اعتراف بفضل الدبلوماسية  الجزائرية للتوصل إلى تخفيض إنتاج النفط في الاجتماع الماضي و الذكرى الثانية لمبادرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي توجه باستقرار في أسعار النفط.

 

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