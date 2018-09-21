وفاق سطيف، في المربع الذهبي، في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم





تأهل وفاق سطيف الجزائري إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة عقب تعادله سلباً مع الوداد البيضاوي المغربي في إياب ربع النهائي.

لم يحقق فريق الوداد المغربي مبتغاه في الدفاع عن لقب بطل دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد تعادله سلبا مع ضيفه وفاق سطيف الجزائري، اليوم الجمعة، في عودة الدور ربع النهائي للبطولة.للاشارة الوداد البيضاوي لقد خسر مبارته الاولى في الجزائري، بهدف وحيد، في مباراة الذهاب التي جرت بين الفرقين ، قبل أسبوع.وسيكون وفاق سطيف، في المربع الذهبي، بانتظار المتفوق من لقاء الإياب الذي سيجمع الأهلي المصري وضيفه هوريا كوناكري الغيني، حيث ستقام غدا السبت مباراة الذهاب بينهما على ملعب السلام بالقاهرة، للاشارة انتهت المباراة بالتعادل الاسبوع الماضي

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