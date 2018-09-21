والدة قاتل سلسبيل تعلق على حكم الإعدام في حق ابنها

اعتذرت والدة قاتل الطفلة،سلسبيل، من ولاية وهران، من أهل الضحية وكل الجزائريين على خلفية اقدام إبنها على ارتكاب الجريمة الشنعاء، ونطق حكم الإعدام في حقه. وقد اعترفت والدة الجاني، أن ابنها ارتكب غلطة كبيرة لا تغتفر، مبدية حزنها على مصير سلسبيل التي كانت تعتبرها مثل ابنتها على حد قولها. واشتكت الوالدة من نظرة الجيران لهم، حيث صرحت أن أبناءها يعانون من السب والشتم كلما خرجوا من البيت، معتبرة أن ابنها الآن قد دفع ثمن غلطته تجدر الإشارة إلى أن قاضي محكمة وهران، نطق بحكم الإعدام على القاتل، الذي اعترف بتفاصيل ارتكابه للجريمة الوحشية، حيث اختطف سلسبيل، بعدما استدرجها إلى بيته، واعتدي عليها جنسيا، ثم قام برميها، بمساعدة صديقه الذي وجهت له تهمة المشاركة في الجريمة.