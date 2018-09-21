كشف مخبأ يحتوي على بندقية رشاشة من نوع كلاشنيكوف وذخيرة





كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مخبأ يحتوي على (01) بندقية رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و(01) مخزن ذخيرة وكمية من الذخير ة --كما أورده اليوم الجمعة بيان من وزارة الدفاع الوطني . و أوضح ذات البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وإثر عملية تفتيش بتمنراست/ن.ع.6، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 سبتمبر 2018، مخبأ يحتوي على (01) بندقية رشاشة من نوع كلاشنيكوف، (01) مخزن ذخيرة وكمية من الذخيرة". من جهة اخرى "وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، وعلى إثر دورية قرب الشريط الحدودي كشفت عناصر حرس الحدود بباب العسة بتلمسان/ن ع 2، (145)كلغ من الكيف المعالج مخبأة وسط الأحراش، " من جهة أخرى أكد نفس المصدر أن " مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت ببرج باجي مختار/ن.ع.6، أربعة (04) أشخاص و حجزت ستة (06) مطارق ضاغطة، خمسة (05) مولدات كهربائية وسيارة(01) رباعية الدفع". وفي نفس السياق "حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف/ن ع 5، (7978)لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب، في حين حجزت عناصر الدرك الوطني بسعيدة/ن.ع.2، و قالمة/ن ع 5، بندقيتي (02) صيد بدون رخصة وكمية من الخراطيش". وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية "أحبط حراس السواحل بكل من وهران، عين تيموشنت ومستغانم/ن.ع.2 محاولات هجرة غير شرعية لـ (60) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، كما تم توقيف ستة (06) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بالأغواط/ن ع 4 حسبما أكده بيان الوزارة .

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