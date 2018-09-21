بعد أيام من اتهامه للاحتلال بممارسة التعذيب في الجزائر: ماكرون يكرم "الحركى"
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكريم حركيين وهم جزائريون حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال الثورة التحريرية.
وحسب مواقع فرنسية، فسيتم ترفيع 6 حركى جزائريين وكذا مؤسّس جمعية لهم إلى درجة جوق الشرف برتبة فارس. وهي أعلى مرتبة تمنحها الدولة الفرنسية، كما تم ترفيع 4 أشخاص إلى درجة الاستحقاق الوطني برتبة ضابط و15 آخرين إلى رتبة فارس. وحسب نفس المواقع، فإن هذا التكريم يأتي بعد أيام من اليوم الوطني للحركى المصادف لـ25 سبتمبر. للإشارة جاء قرار التكريم بعد أيام من اتهامه للاحتلال بممارسة التعذيب في الجزائر وطلب الاعتذار من أرملة موريس أودان الذي ناصر الثورة الجزائرية، ومات تحت التعذيب.
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