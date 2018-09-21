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21/09/2018 13:41:00

إنطلاق موسم التكوين المهني يوم الأحد المقبل


سينطلق يوم الأحد المقبل موسم التكوين والتعليم المهنيين 2018-2019، بتوفير ما يقارب ألف و300 مؤسسة تكوينية عبر التراب الوطني.

كما تم إدراج 440 تخصص في البرامج البيداغوجية، وفتح 40 مؤسسة جديدة، منها 13 معهدا و24 مركز للتكوين المهني، و3 معاهد للتعليم المهني، وسيعطي وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي إشارة إنطلاق السنة التكوينية من ولاية غليزان، وقد أكد سابقا أن القطاع وفّر حوالي 400 ألف منصب تكوين جديد لدورة سبتمبر الجاري، موضحا أن العدد ارتفع مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا إلى أن القطاع سيقتني 213 تجهيز خلال هذا الدخول الذي يشهد توفر أزيد من 28 ألف أستاذ مكوّن.

ويولي قطاع التكوين المهني أهمية قصوى للشعب التكوينية ذات الأولوية التي تتماشى مع متطلبات تنوع الإقتصاد الوطني. واحتياجات سوق الشغل لاسيما في التخصصات المتعلقة بالصناعة والفندقة والسياحة والصناعة التقليدية والبناء والأشغال العمومية والفلاحة والصناعة الغذائية. وتجدر الإشارة إلى أن المدونة الوطنية للتخصصات والشعب المهنية للقطاع تتضمن في طبعتها الجديدة 478 تخصص و23 شعبة مهنية.

 

 كما يسعى القطاع إلى رفع نسبة المسجلين في نمط التكوين عن طريق التمهين إلى 60 بالمائة سنة 2019. حيث خصص القطاع 120 ألف منصب تكوين في نمط التمهين لما له من دور في تسهيل إدماج حاملي الشهادات التكوينية في عالم الشغل. و على صعيد آخر أدرج القطاع عدة تدابير لاستقبال الفئات ذوي الإحتياجات الخاصة بغية تمكينهم من الإستفادة من برامج تكوين. مكيفة تتماشى مع نوعية  الاعاقة لاكتساب مهارات ومؤهلات تسهل ادماجهم في عالم الشغل.

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