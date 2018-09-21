ضبط 145 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان





كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس مخبأ يحتوي على بندقية رشاشة من نوع كلاشنيكوف، ومخزن ذخيرة وكمية من الذخيرة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، وعلى إثر دورية قرب الشريط الحدودي كشف عناصر حرس الحدود بباب العسة بتلمسان، 145 كيلوغرام من الكيف المعالج مخبأة وسط الأحراش، من جهة اخرى أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار، أربعة أشخاص و حجزت ستة مطارق ضاغطة، خمسة مولدات كهربائية وسيارة رباعية الدفع، في نفس السياق حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف، (7978) لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب، في حين حجز عناصر الدرك الوطني بسعيدة، و قالمة، بندقيتي صيد بدون رخصة وكمية من الخراطيش. وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية أحبط حراس السواحل بكل من وهران، عين تيموشنت ومستغانم محاولات هجرة غير شرعية لـ60 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، كما تم توقيف ستة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بالأغواط.

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