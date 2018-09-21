وفد من رابطة العالم الاسلامي في زيارة الى الجزائر بداية من السبت





يشرع ابتداء من غد السبت وفد من رابطة العالم الاسلامي يقوده أمينها العام محمد بن عبد الكريم العيسي في زيارة للجزائر يلتقي خلالها بمسؤولي و ممثلي عدة منظمات و هيئات.

وستكون للوفد خلال هذه الزيارة التي تدوم اسبوعا لقاءات مع مسؤولي المجلس الاسلامي الاعلى و جمعية العلماء المسلمين الجزائريين اضافة الى زيارة بعض المرافق الدينية والسياحية. و سيتم التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين المجلس الاسلامي الاعلى ورابطة العالم الاسلامي علما أنه قد تم ابرام, الشهر الماضي, اتفاقية مماثلة بين المجلس وهيئة علماء إندونيسيا. وتندرج زيارة الوفد في اطار "توطيد علاقات التعاون" مع المؤسسات والهيئات المماثلة عبر العالم اضافة الى "تشجيع تبادل المعلومات" المتعلقة بالدين الاسلامي وحوار الديانات.

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