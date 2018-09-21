بوتفليقة يهنئ نظيره المالطي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده
بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة الى الرئيس المالطي ماري- لويز كوليرو بريكا بمناسبة الذكرى الـ54 للاستقلال بلاده, اكد له فيها استعداده لترقية التعاون بين البلدين بصفة متواصلة.
وكتب رئيس الدولة في برقيته: "يسرني ايما سرور وجمهورية مالطا تحتفل بالذكرى الرابعة والخمسين لاستقلالها ان اتوجه اليك باسم الجزائر شعبا وحكومة واصالة عن نفسي بتهانينا الحارة مشفوعة بأطيب تمنياتي لك بموفور الصحة وبالرقي والازدهار للشعب المالطي الصديق". واضاف رئيس الجمهورية قائلا "هذا واغتنم هذه المناسبة لأجدد لك استعدادي على الدوام لضم جهودي الى جهودك من أجل ترقية التعاون الثنائي بصفة متواصلة وبما هو أنفع لمصالح شعبينا".
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