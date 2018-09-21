

وفد من رابطة العالم الاسلامي في زيارة الى الجزائر بداية من السبت يشرع ابتداء من غد السبت وفد من رابطة العالم الاسلامي يقوده أمينها العام محمد بن عبد الكريم العيسي في زيارة للجزائر يلتقي خلالها بمسؤولي و



بوتفليقة يهنئ نظيره المالطي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة الى الرئيس المالطي ماري- لويز كوليرو بريكا بمناسبة الذكرى الـ54 للاستقلال بلاده, اكد له فيها استعداده لترقية



اسعار النفط ا في ارتفاع تدريجي انتظار نتائج اجتماع "أوبك+" في الجزائر تتجه أنظار أسواق النفط إلى اجتماع الجزائر الذي سينعقد الأحد المقبل بمشاركة الدول المنضوية في اتفاق "أوبك +" الذي تقوده موسكو والرياض، وسط حالة من الترقب لنتائج هذا الاجتماع الحاسم.



إطلاق جائزة "المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر" أعلنت الإذاعة الوطنية، أمس، في بيان لها عن إطلاق جائزة "المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر"، وذلك بمشاركة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيرة



في لوحات تراثية عريقة: سكان جانت يحتفلون بالعيد السنوي "سبيبا" جدد سكان لؤلؤة التاسيلي أزجر جانت بولاية إيليزي، أمس، العهد مع الإحتفال بعيد "سبيبا" الذي يعد مفخرة سكان المنطقة في لوحات تراثية عريقة، معبرين من



القايد صالح ينصب قائد الناحية العسكرية الثالثة ببشار.. الأحد المقبل الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثالثة يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب



اللواء سعيد شنقريحة رسميا قائدا جديدا للقوات البرية الجزائرية أشرف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صباح هذا اليوم الخميس 20 سبتمبر 2018 على مراسم تسليم السلطة



الديبلوماسي السابق محمد سحنون في ذمة إنتقل الى رحمة الله الديبلوماسي الجزائري السابق محمد سحنون, ليلة الاربعاء الى الخميس, بباريس عن عمر ناهز 87 سنة اثر مرض عضال, حسبما علمته وأج



وزيرالسياحة الجزائري يطور محداثات الاستثمار السياحي الجزائري الفلندي استقبل عبد القادر بن مسعود وزير السياحة و الصناعة التقليدية امس الاربعاء بمقر الوزارة ، سفيرة جمهورية فنلندا بالجزائر، تولا سفينفود، حيث استعرض معها الفرص