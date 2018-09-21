القايد صالح ينصب قائد الناحية العسكرية الثالثة ببشار.. الأحد المقبل





الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثالثة

يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من يوم غد السبت 22 سبتمبر 2018، بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار.

الفريق سيترأس يوم الأحد 23 سبتمبر 2018، باسم فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مراسم تنصيب اللواء مصطفى سماعلي قائدا للناحية العسكرية الثالثة خلفا للواء سعيد شنقريحة، الذي عين قائدا للقوات البرية .





عدد القراءات 37 مرة | قراءات اليوم 37 مرة