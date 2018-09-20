الديبلوماسي السابق محمد سحنون في ذمة





إنتقل الى رحمة الله الديبلوماسي الجزائري السابق محمد سحنون, ليلة الاربعاء الى الخميس, بباريس عن عمر ناهز 87 سنة اثر مرض عضال, حسبما علمته وأج لدى أقربائه. و ستتم عند منتصف النهار مراسيم رفع جثمان الفقيد انطلاقا من مستشفى كوشان, حسبما علم. شغل الفقيد محمد سحنون منصب سفير الجزائر بالعديد من البلدان منها ألمانيا (1975-1979) و فرنسا (1979-1982) و الولايات المتحدة (1984-1989) و المغرب (1989-1990) . كما شغل منصب رئيس بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة (1982-1984) . و شغل هذا الديبلوماسي المحنك أيضا منصب مساعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية (1964-1973) و مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية (1973-1975) و ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة مكلف بالصومال في سنة 1992 قبل أن يواصل التزامه من أجل السلم و المصالحة مع العديد من المنظمات غير الحكومية.

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