الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
20/09/2018 13:11:00

الديبلوماسي السابق محمد سحنون في ذمة


 إنتقل الى رحمة الله الديبلوماسي الجزائري السابق محمد سحنون, ليلة الاربعاء الى الخميس, بباريس عن عمر ناهز 87 سنة اثر مرض عضال, حسبما علمته وأج لدى أقربائه. و ستتم عند منتصف النهار مراسيم رفع جثمان الفقيد انطلاقا من مستشفى كوشان, حسبما علم. شغل الفقيد محمد سحنون منصب سفير الجزائر بالعديد من البلدان منها ألمانيا (1975-1979) و فرنسا (1979-1982) و الولايات المتحدة (1984-1989) و المغرب (1989-1990) . كما شغل منصب رئيس بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة (1982-1984) . و شغل هذا الديبلوماسي المحنك أيضا منصب مساعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية (1964-1973) و مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية (1973-1975) و ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة مكلف بالصومال في سنة 1992 قبل أن يواصل التزامه من أجل السلم و المصالحة مع العديد من المنظمات غير الحكومية.

عدد القراءات 71 مرة | قراءات اليوم 71 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

اللواء سعيد شنقريحة رسميا قائدا جديدا للقوات البرية الجزائرية

 أشرف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صباح هذا اليوم الخميس 20 سبتمبر 2018 على مراسم تسليم السلطة
image

الديبلوماسي السابق محمد سحنون في ذمة

 إنتقل الى رحمة الله الديبلوماسي الجزائري السابق محمد سحنون, ليلة الاربعاء الى الخميس, بباريس عن عمر ناهز 87 سنة اثر مرض عضال, حسبما علمته وأج
image

وزيرالسياحة الجزائري يطور محداثات الاستثمار السياحي الجزائري الفلندي

استقبل عبد القادر بن مسعود وزير السياحة و الصناعة التقليدية   امس الاربعاء  بمقر الوزارة ، سفيرة جمهورية فنلندا بالجزائر، تولا سفينفود، حيث استعرض معها الفرص
image

حجز 1545قرص مهلوس و(195) غرام من الكوكايين ؟

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، امس  بكل من الوادي وسعيدة/ وتبسة/ ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت (1545) قرص مهلوس، فيما ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق
image

فيضانات قسنطينة تتسبب في هلاك زوجين

لقي رجل وزجته حتفهما اليوم الأربعاء إثر الأمطار التي تهاطلت بحامة بوزبان في قسنطينة وتسببت في فيضانات وسيول. وحسب مصادر اعلامية فإن الجثتين عثر عليهما
image

تحديد هوية الارهابيين المقضى عليهم بسكيكدة فيما سلم سّلم إرهابيان نفسيهما بتمنراست

، تم صباح اليوم اليوم 19 سبتمبر 2018 بمنطقة بني مخلد سيوان، بلدية القل، ولاية سكيكدة والتي مكنت من القضاء على ارهابيين (02) اثنين واسترجاع
image

فرنسا تدعو إلى مساعدة الجزائر لوقف تدفق المهاجرين

في مقابلة مع مجلة "لكسبرس" الأسبوعية ، وزير الداخلية الفرنسي المهاجرين الواصلين عن طريق اسبانيا يتوجهون مباشرة نحو العاصمة الفرنسية
image

جثمان جمال علام يوارى الثرى ببجاية

وري الثرى ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الفقيد  جمال علام بمقبرة سيد أمحند أمقران في بجاية. وحضر مراسيم التشييع كل من وزير الثقافة عز الدين ميهوبي،
image

امن قسنطينة يوقف شاب و فتاة.لتورطهما في قضية السرقة عن طريق الإبتزاز

تمكنت الضبطية القضائية لأمن دائرة إبن زياد بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شاب و فتاة يبلغان من العمر 20 و 24 سنة ، لتورطهما في
image

بن صالح يستقبـل السّفيرة الجديدة لجمهوريّـة السّنغال بالجزائر

استقبـــل عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأُمّة،  اليوم الثّلاثاء 18 سبتمبر 2018، بمقرّ المجلس، السيّدة Anta Coulibaly DIALLO ، السّفيـرة الجديدة لجمهوريّة السّنغال بالجزائر، وقد
قيم هذا المقال
0