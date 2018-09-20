وزيرالسياحة الجزائري يطور محداثات الاستثمار السياحي الجزائري الفلندي





استقبل عبد القادر بن مسعود وزير السياحة و الصناعة التقليدية امس الاربعاء بمقر الوزارة ، سفيرة جمهورية فنلندا بالجزائر، تولا سفينفود، حيث استعرض معها الفرص المتاحة لدعم العلاقات بين البلدين، من خلال تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة و الصناعة التقليدية. بين البلدين ومن خلال المحادثات اقترح وزير السياحة الجزائري الخطوط العريضة لبرنامج تنمية السياحة بالجزائر كما ابرز الى اهم الفرص المتاحة في الاطار الاستثماري السياحي والشراكة بين البلدين . الوزيرة الفنلندية من جهتها اشادت بالإمكانيات السياحة والمعالم الاثرية التي تزخر بها دولة الجزائر مما جعلها تبدي اهتمامها في السعي الى تطوير العلاقة الثنائية في المجال السياحي مع انها في اتم الاستعداد للإسهام في تطوير السياحة بالجزائر . وقبل اختتام اللقاء اتفق الطرافان على ضرورة مواصلة التشاور حول استراتيجية واضحة المعالم هادفة المبدأ تجسد نية التعاون بين البلدين خاصة في اطار علاقات العمل بين الفاعلين والمهنيين وتدعيم الاستثمار وتطوير السياحة الحموية وكذا السياحة المستدامة

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