حجز 1545قرص مهلوس و(195) غرام من الكوكايين ؟





أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، امس بكل من الوادي وسعيدة/ وتبسة/ ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت (1545) قرص مهلوس، فيما ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني لولاية تمنراست ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت (2.2) كيلوغرام من الهيروين و(195) غرام من الكوكايين بالإضافة إلى ستة (06) مركبات رباعية الدفع و(320) لتر من الوقود وأغراض أخرى.

في نفس السياق أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من عين صالح وبرج باجي مختار/ن.ع.6، ثلاثة (03) مهربين وحجزت (32160) وحدة من الأدوية وشاحنة محملة بـ(3900) لتر من زيت المائدة وستة (06) أطنان من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب.

من جهة أخرى، وبالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني لولاية الطارف/ن.ع.5، كشف عناصر الدرك الوطني عن ورشة لصنع الذخيرة تحوي على (825) خرطوشة من مختلف العيارات، وأسلحة بيضاء ومواد متفجرة، في حين حجز عناصر الدرك الوطني بميلة تسعة (09) بنادق صيد و(5670) خرطوشة وكمية من البارود.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية أحبط حراس السواحل بكل من الشلف ووهران وتلمسان محاولات هجرة غير شرعية لـ (75) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، كما تم توقيف ثمانية (08) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من جانت وغليزان وتلمسان.

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