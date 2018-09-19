

فيضانات قسنطينة تتسبب في هلاك زوجين لقي رجل وزجته حتفهما اليوم الأربعاء إثر الأمطار التي تهاطلت بحامة بوزبان في قسنطينة وتسببت في فيضانات وسيول. وحسب مصادر اعلامية فإن الجثتين عثر عليهما



تحديد هوية الارهابيين المقضى عليهم بسكيكدة فيما سلم سّلم إرهابيان نفسيهما بتمنراست ، تم صباح اليوم اليوم 19 سبتمبر 2018 بمنطقة بني مخلد سيوان، بلدية القل، ولاية سكيكدة والتي مكنت من القضاء على ارهابيين (02) اثنين واسترجاع



فرنسا تدعو إلى مساعدة الجزائر لوقف تدفق المهاجرين في مقابلة مع مجلة "لكسبرس" الأسبوعية ، وزير الداخلية الفرنسي المهاجرين الواصلين عن طريق اسبانيا يتوجهون مباشرة نحو العاصمة الفرنسية



جثمان جمال علام يوارى الثرى ببجاية وري الثرى ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الفقيد جمال علام بمقبرة سيد أمحند أمقران في بجاية. وحضر مراسيم التشييع كل من وزير الثقافة عز الدين ميهوبي،



امن قسنطينة يوقف شاب و فتاة.لتورطهما في قضية السرقة عن طريق الإبتزاز تمكنت الضبطية القضائية لأمن دائرة إبن زياد بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شاب و فتاة يبلغان من العمر 20 و 24 سنة ، لتورطهما في



بن صالح يستقبـل السّفيرة الجديدة لجمهوريّـة السّنغال بالجزائر استقبـــل عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأُمّة، اليوم الثّلاثاء 18 سبتمبر 2018، بمقرّ المجلس، السيّدة Anta Coulibaly DIALLO ، السّفيـرة الجديدة لجمهوريّة السّنغال بالجزائر، وقد



ورقلة : إلغاء 574 عقد امتياز للأراضي الغير مستغلة تم إلغاء ما لا يقل عن 574 عقد منح الأراضي في إطار الإمتياز الفلاحي إلى غاية الآن بالنسبة للأراضي الغير مستغلة من طرف المستفيدين منها



افتتاح الفضاء البيطري المغاربي الأول بوهران افتتحت اشغال الفضاء البيطري المغاربي، اليوم الثلاثاء بمركب "الاندلسيات" بوهران، تحت شعار " من أجل حوكمة رشيدة في الصحة الحيوانية". وجرى افتتاح هذا المؤتمر بحضور



فرعون تشارك بالصين في "الاجتماع السنوي الثاني للأبطال الجدد" تشارك وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمة، هدى إيمان فرعون، ابتداء من اليوم الثلاثاء في الطبعة الثانية عشر لـ"الاجتماع السنوي للأبطال الجدد" الذي تحتضنه