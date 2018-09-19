فيضانات قسنطينة تتسبب في هلاك زوجين
لقي رجل وزجته حتفهما اليوم الأربعاء إثر الأمطار التي تهاطلت بحامة بوزبان في قسنطينة وتسببت في فيضانات وسيول. وحسب مصادر اعلامية فإن الجثتين عثر عليهما داخل سيارة ردمتها السيول والأوحال بمنطقة كانطولي كما تسببت السيول في غلق الطريق الرابط بين بلدية حما بوزيان وبلدية قسنطينة بمنطقة كانطولي. فيضانات وسيول تتسبب في انزلاق التربة وغلق الطريق باتجاه حامة بوزبان في قسنطينة. وكذا عدد من السيارات في إنهيارللتربة .
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