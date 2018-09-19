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19/09/2018 17:16:00

تحديد هوية الارهابيين المقضى عليهم بسكيكدة فيما سلم سّلم إرهابيان نفسيهما بتمنراست


، تم صباح اليوم اليوم 19 سبتمبر 2018 بمنطقة بني مخلد سيوان، بلدية القل، ولاية سكيكدة والتي مكنت من القضاء على ارهابيين (02) اثنين واسترجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، تم تحديد هوية هذين المجرمين،  يتعلق الأمر بكل من الارهابي المسمى "بلاوي محمد" المدعو "أبو عبيدة العاصمي" الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 1994، و"بن هني محمد" المدعو "الزبير"، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 1995.

في نفس السياق، وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابيان (02) نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بكل من "بحوص بوبكر"، و"قريتلات الشيخ". الإرهابيان كان بحوزتهما مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية (01) نصف آلية من نوع سيمونوف ومخزني (02) ذخيرة مملوءين.

إن هذه الحصيلة الإيجابية المحققة عبر مختلف النواحي العسكرية تشهد على فعالية المقاربة المتبناة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد بسط الأمن والسكينة في كامل ربوع الوطن.

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