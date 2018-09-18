فرنسا تدعو إلى مساعدة الجزائر لوقف تدفق المهاجرين

في مقابلة مع مجلة "لكسبرس" الأسبوعية ، وزير الداخلية الفرنسي المهاجرين الواصلين عن طريق اسبانيا يتوجهون مباشرة نحو العاصمة الفرنسية

اعتبر وزير الداخلية الفرنسي ،جيرار كولومب، أنه من الضروري مساعدة بلدان العبور، كالجزائر والمغرب، لمنع مغادرة المهاجرين، فيما أصبح تدفق الوافدين إلى اسبانيا "مثيرا للقلق".

وأكد كولومب في مقابلة مع مجلة "لكسبرس" الأسبوعية، أمس، أن الجزائر والمغرب "مستعدان للعمل معنا" للحؤول دون عمليات العبور، لكن "بسط الأمن على حدودهما مسألة معقدة ويتطلب تمويلا. يتعين علينا مساعدتهما"، موضحا أن أعداد الوافدين إلى اوروبا "لا تماثل أعداد الذين وصلوا عام 2015".

ولكنه استدرك موضحا أنها سجلت "ازديادا في الأشهر الأخيرة"، خصوصا في اسبانيا حيث "يثير وصولهم القلق مع دخول 33 الفا و795 خلال ثمانية اشهر، بزيادة حجمها 120%".، وقد أدى ذلك إلى "التركيز بشكل خاص" على منطقة البيرينيه الأطلسي (جنوب غرب فرنسا) من خلال انتشار "فرقتي درك" على الحدود، حسب قوله.

وأكد كولومب أن المهاجرين الواصلين عن طريق اسبانيا "يتوجهون مباشرة نحو العاصمة" الفرنسية و"الصعوبة اليوم هي ان 50% من طلبات اللجوء يتم تقديمها في العاصمة الفرنسية".وانتقد مرة أخرى إدارة عمدة باريس آن هيدالغو في مسألة الهجرة، موضحا بالقول:" ..عندما نقول مثل عمدة باريس + نعم، نريد أن نرحب على نطاق واسع+ (بالمهاجرين)، هذا الخطاب سرعان ما يتم سماعه".

وردا على سؤال حول سياسة الإبعاد، قال "لا أهداف محددة لدي من حيث الأرقام" لكنه يأمل في "تزايد عمليات الإبعاد كل شهر"، معربا عن ارتياحه ازاء ازدياد عمليات العودة بنسبة "20%" هذه السنة، مؤكدا أنه سيحاول خفض طلبات اللجوء من جورجيا بعد ارتفاعها بنسبة "306%" منذ انتهاء الزامية التأشيرات، داعيا لوضع آلية اوروبية دائمة لإدارة المهاجرين والتوصل قبل الحديث عن اعادة التوزيع.

عدد القراءات 10 مرة | قراءات اليوم 10 مرة