امن قسنطينة يوقف شاب و فتاة.لتورطهما في قضية السرقة عن طريق الإبتزاز





تمكنت الضبطية القضائية لأمن دائرة إبن زياد بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شاب و فتاة يبلغان من العمر 20 و 24 سنة ، لتورطهما في قضية السرقة عن طريق الإبتزاز تحت طائلة التهديد بالتشهير (نشر صور دون رضا صاحبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي) مع انتحال اسم الغير في ظروف من شأنها قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية.

وقائع القضية تعود الى بداية الشهر الجاري، تبعا لشكوى مقدمة من قبل ضحية بخصوص تعرض مسكنها للسرقة من قبل مجهول(ين)، عليه تم فتح تحقيق معمق في القضية، أين و بعد تكثيف الأبحاث و التحريات تم الوصول إلى هوية مشتبه فيها (فتاة تبلغ من العمر 20 سنة) و تم تحويلها للمصلحة للتحقيق الذي بين اقترافها فعل السرقة تحت طائلة الابتزاز و التهديد بنشر صور لها عبر موقع التواصل الإجتماعي، من قبل شخص آخر الذي بعد إيقافه استرجعت المصوغات المسروقة من عنده، هذا الاخير من خلال مجريات التحقيق تبين أنه قام بانتحال هوية شخص اخر عبر موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" للتضليل.

بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيه تم تقديمه أمام النيابة المحلية .

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