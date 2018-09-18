

بن صالح يستقبـل السّفيرة الجديدة لجمهوريّـة السّنغال بالجزائر استقبـــل عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأُمّة، اليوم الثّلاثاء 18 سبتمبر 2018، بمقرّ المجلس، السيّدة Anta Coulibaly DIALLO ، السّفيـرة الجديدة لجمهوريّة السّنغال بالجزائر، وقد



ورقلة : إلغاء 574 عقد امتياز للأراضي الغير مستغلة تم إلغاء ما لا يقل عن 574 عقد منح الأراضي في إطار الإمتياز الفلاحي إلى غاية الآن بالنسبة للأراضي الغير مستغلة من طرف المستفيدين منها



افتتاح الفضاء البيطري المغاربي الأول بوهران افتتحت اشغال الفضاء البيطري المغاربي، اليوم الثلاثاء بمركب "الاندلسيات" بوهران، تحت شعار " من أجل حوكمة رشيدة في الصحة الحيوانية". وجرى افتتاح هذا المؤتمر بحضور



فرعون تشارك بالصين في "الاجتماع السنوي الثاني للأبطال الجدد" تشارك وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمة، هدى إيمان فرعون، ابتداء من اليوم الثلاثاء في الطبعة الثانية عشر لـ"الاجتماع السنوي للأبطال الجدد" الذي تحتضنه



ولد عباس : الافلان والاتحاد العام للعمال الجزائريين عملا من أجل بناء الجزائر أكد الأمين العام للأفلان جمال ولدعباس أن الأفلان هو القوة السياسية الأولى في البلاد . وقال جمال ولد عباس في لقاء تشاوري جمعه مع الإتحاد العام للعمال الجزائريين ،



سيدي السعيد:تدعيم الرئيس بوتفليقة سيكون مبني على الحقائق جدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد اليوم الثلاثاء بالعاصمة ،تدعيمه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. ، خلال لقاء تشاوري بين سيدي سعيد



الرئيس بوتفليقة يهنئ نظيره الشيلي بمناسبة لذكرى استقلال بلاده بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة الى نظيره الشيلي سيباستيان بينيرا إشينيك, بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها, أكد له فيها استعداده للعمل معه



ڤايد صالح في زيارة عمل إلى قيادة القوات الجوية غدا يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم غد الأربعاء ، بزيارة عمل إلى قيادة القوات الجوية، الفريق



إثر عمليات تمشيط بكل من البويرة، سكيكدة وأم البواقي: تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع وستة مخابئ للإرهابيين كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس، إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة، بكل من البويرة، سكيكدة وأم البواقي قنبلتين تقليديتي الصنع وستة مخابئ للإرهابيين تحوي