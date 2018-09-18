بن صالح يستقبـل السّفيرة الجديدة لجمهوريّـة السّنغال بالجزائر
استقبـــل عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأُمّة، اليوم الثّلاثاء 18 سبتمبر 2018، بمقرّ المجلس، السيّدة Anta Coulibaly DIALLO ، السّفيـرة الجديدة لجمهوريّة السّنغال بالجزائر، وقد تطرّق اللّقاء للعلاّقات الثّنائيّة العريقة المـُـتميّزة بروابط تاريخيّة وثقافيّة من شأنها تعزيز التّقارب والتّعاون، وتمّ التّأكيد على إرادة البلدين من أجل الدّفع بمستوى العلاّقات إلى الأفضل، واستعرض فرص وإمكانيات التّعاون، وتبادل وُجهات النّظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
عدد القراءات 20 مرة | قراءات اليوم 20 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك