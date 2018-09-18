ورقلة : إلغاء 574 عقد امتياز للأراضي الغير مستغلة





تم إلغاء ما لا يقل عن 574 عقد منح الأراضي في إطار الإمتياز الفلاحي إلى غاية الآن بالنسبة للأراضي الغير مستغلة من طرف المستفيدين منها عبر ولاية ورقلة ، حسب بيان لمصالح الولاية.

و قد مكنت عملية تطهير العقار الفلاحي التي مست مختلف بلديات الولاية من استرجاع مساحة إجمالية تقدر ب 125.582 هكتار كما أوضحته ذات المصالح. و كان والي الولاية عبد القادر جلاوي قد أشرف امس الإثنين على لقاء خصص لدراسة عملية التطهير الفلاحي تطبيقا للمنشور الوزاري 1839 المؤرخ في 14 فيفري 2017 ، حسب ذات البيان. و حضر هذا اللقاء الأمين العام للولاية و أعضاء اللجنة الولائية المكلفة لمتابعة وضعية الأراضي الممنوحة في إطار الإمتياز الفلاحي.

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