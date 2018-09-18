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18/09/2018 13:36:00

افتتاح الفضاء البيطري المغاربي الأول بوهران


افتتحت اشغال الفضاء البيطري المغاربي، اليوم الثلاثاء بمركب "الاندلسيات" بوهران، تحت شعار " من أجل حوكمة رشيدة في الصحة الحيوانية". وجرى افتتاح هذا المؤتمر بحضور مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري هاشمي قدور كريم ومدير الأمن الغذائي باتحاد المغرب العربي مصباح مبروك ورئيس الجمعية البيطرية الافريقية الدكتور فوزي كشريد وممثلين عن وفود من المغرب والسودان وسوريا والعراق وتونس. وتجمع التظاهرة أكثر من 600 مشاركا في مجال الطب البيطري من داخل وخارج الوطن وممثلون عن مفتشيات البيطرة بمختلف الولايات ومدراء المعاهد البيطرية عبر الوطن والنقابة الوطنية البيطرية للوظيف العمومي و غيرهم من المختصين حسب المنظمين . ويأتي هذا الحدث البيطري المنظم من طرف الفضاء البيطري الجزائري وتحت رعاية وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري في إطار تعزيز المجهودات المبذولة من طرف الوزارة في سبيل تطوير مختلف مجالات الصحة الحيوانية و الإنتاج الحيواني، حسبما ذكره مدير الفضاء البيطري الجزائري.

و يهدف هذا المؤتمر المنظم بالتعاون مع مخبر البيوتكنولوجية و التغذية لجامعة "ابن خلدون" بتيارت إلى المساهمة في محاربة الأمراض الحيوانية وذات الأصل الحيواني التي لا تعرف حدود وإلى تعزيز سبل التعاون جنوب جنوب لاسيما في المجال الفلاحي والتربية الحيوانية لدفع عجلة النمو الاقتصادي و النهوض بالقطاع و تبادل الخبرات و تباحث فرص التنمية و الشراكة بين البلدان المغاربية في القطاع البيطري، كما أضاف الدكتور سعادة بن دنيا الذي يعد منسق الفضاء المغاربي البيطري. كما يرمي اللقاء، حسب المنظمين، إلى تشجيع التطور العلمي و التقني البيطري من خلال توفير تكوينات علمية مستمرة و المساهمة في الرفع من المستوى العلمي و التعليمي للطلبة وخلق فضاء للنقاش و التبادل الفكري والمعلوماتي بين الأطباء البيطريين من مختلف الجمعيات والمؤسسات البيطرية على المستوى الوطني و المغاربي و الدولي. وتم برمجة في هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام سلسلة من المحاضرات لمناقشة الإشكالات الراهنة للقطاع البيطري وعقد موائد مستديرة من تنشيط الوفود الأجنبية والأساتذة الجامعيين وأطباء ممارسين في الطب البيطري فضلا عن تنظيم ورشات عمل علمية تطبيقية و كذا تنظيم حملة للتبرع بالدم.


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