فرعون تشارك بالصين في "الاجتماع السنوي الثاني للأبطال الجدد"





تشارك وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمة، هدى إيمان فرعون، ابتداء من اليوم الثلاثاء في الطبعة الثانية عشر لـ"الاجتماع السنوي للأبطال الجدد" الذي تحتضنه تيانجين بجمهورية الصين الشعبية، في إطار أنشطة المنتدى الاقتصادي العالمي. وافاد بيان للوزارة ان طبعة هذا العام التي تأتي تحت شعار "تشكيل المجتمعات المبتكرة في الثورة الصناعية الرابعة"، ستتناول التحديات العالمية الحالية المتعلقة بما يعرف بالثورة الصناعية والاقتصادية والسياسية والمجتمعية والبيئية الرابعة، كما سيناقش المشاركون المبادئ الضرورية لهذه الثورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات المتسلسلة وانترنت الأشياء، بالإضافة إلى معايير قابلية التشغيل البيني العالمي. وفي هذا الصدد، ستشارك الوزيرة في العديد من المؤتمرات والمناقشات التي تتناول هذا الموضوع اضافة الى حضورها اجتماعات مع شخصيات من عالم العلوم والتكنولوجيا. ويعد هذا الاجتماع السنوي للأبطال الجدد القمة العالمية الأولى حول الابتكار والعلوم والتكنولوجيا ، والتي "تعزز روح المبادرة في تنظيم المشاريع لخدمة المصلحة العامة العالمية"، حسب ذات البيان الذي أشار الى ان هذا الاجتماع الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي منذ سنة 2007، يضم الجيل المقبل للشركات سريعة النمو التي تشكل مستقبل الشركات والمجتمع ، بالإضافة إلى قادة الشركات متعددة الجنسيات الكبرى والحكومات ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني. أنشئ المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 1971، هو مؤسسة غير ربحية مقرها جنيف، سويسرا و يعرف باجتماعه السنوي في دافوس، و هو عبارة عن منظمة دولية للتعاون بين القطاعين العام والخاص تقوم بإشراك القادة السياسيين والاقتصاديين وغيرهم في تحديد البرامج العالمية والإقليمية والصناعية.

عدد القراءات 32 مرة | قراءات اليوم 32 مرة