ولد عباس : الافلان والاتحاد العام للعمال الجزائريين عملا من أجل بناء الجزائر
أكد الأمين العام للأفلان جمال ولدعباس أن الأفلان هو القوة السياسية الأولى في البلاد . وقال جمال ولد عباس في لقاء تشاوري جمعه مع الإتحاد العام للعمال الجزائريين ، أن نداء رئيس الجمهورية فوق كل الأحزاب والتنظيمات. وأضاف أن الافلان والاتحاد العام للعمال الجزائريين ساهم في بناء الدولة الجزائرية والحفاظ على أمنها واستقرار ها. وأكد جمال ولد عباس، أن نداء رئيس الجمهورية للشعب من أجل لم الشمل، هدفه الحفاظ على ماكسبناه طيلة هذه السنوات.
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