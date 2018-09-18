سيدي السعيد:تدعيم الرئيس بوتفليقة سيكون مبني على الحقائق
جدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد اليوم الثلاثاء بالعاصمة ،تدعيمه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. ، خلال لقاء تشاوري بين سيدي سعيد و الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس . أكد على أن اللقاء مبني على الصورة الحقيقية لتدعيم رئيس الجمهورية، وأنه سيقدم كل الدعم والشروط اللازمة للإستمرارية. وأضاف أن تدعيم الرئيس مبني على الحقائق،وأن قناعتنا النقابية والنضالية واضحة أمام بوتفليقة.
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