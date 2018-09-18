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18/09/2018 12:05:00

الرئيس بوتفليقة يهنئ نظيره الشيلي بمناسبة لذكرى استقلال بلاده


بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة الى نظيره الشيلي سيباستيان بينيرا إشينيك, بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها, أكد له فيها استعداده للعمل معه على "تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع البلدين و ترقية التعاون". وجاء في برقية رئيس الجمهورية ان "احتفال بلادكم بالذكرى الثمانية بعد المائتين لاستقلالها، سانحة طيبة أغتنمها لأتوجه إليكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بتهانينا الحارة مقرونة بأطيب تمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة، وبالرقي والازدهار للشعب الشيلي الصديق". وأضاف الرئيس بتفليقة قائلا "بهذه المناسبة السعيدة، أؤكد لكم تمام استعدادي للعمل معكم على تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع بلدينا وترقية التعاون بما يعود علينا بالنفع ".

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