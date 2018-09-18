الرئيس بوتفليقة يهنئ نظيره الشيلي بمناسبة لذكرى استقلال بلاده
بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة الى نظيره الشيلي سيباستيان بينيرا إشينيك, بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها, أكد له فيها استعداده للعمل معه على "تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع البلدين و ترقية التعاون". وجاء في برقية رئيس الجمهورية ان "احتفال بلادكم بالذكرى الثمانية بعد المائتين لاستقلالها، سانحة طيبة أغتنمها لأتوجه إليكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بتهانينا الحارة مقرونة بأطيب تمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة، وبالرقي والازدهار للشعب الشيلي الصديق". وأضاف الرئيس بتفليقة قائلا "بهذه المناسبة السعيدة، أؤكد لكم تمام استعدادي للعمل معكم على تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع بلدينا وترقية التعاون بما يعود علينا بالنفع ".
عدد القراءات 31 مرة | قراءات اليوم 31 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك