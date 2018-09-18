

فرعون تشارك بالصين في "الاجتماع السنوي الثاني للأبطال الجدد" تشارك وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمة، هدى إيمان فرعون، ابتداء من اليوم الثلاثاء في الطبعة الثانية عشر لـ"الاجتماع السنوي للأبطال الجدد" الذي تحتضنه



ولد عباس : الافلان والاتحاد العام للعمال الجزائريين عملا من أجل بناء الجزائر أكد الأمين العام للأفلان جمال ولدعباس أن الأفلان هو القوة السياسية الأولى في البلاد . وقال جمال ولد عباس في لقاء تشاوري جمعه مع الإتحاد العام للعمال الجزائريين ،



سيدي السعيد:تدعيم الرئيس بوتفليقة سيكون مبني على الحقائق جدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد اليوم الثلاثاء بالعاصمة ،تدعيمه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. ، خلال لقاء تشاوري بين سيدي سعيد



الرئيس بوتفليقة يهنئ نظيره الشيلي بمناسبة لذكرى استقلال بلاده بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة الى نظيره الشيلي سيباستيان بينيرا إشينيك, بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها, أكد له فيها استعداده للعمل معه



ڤايد صالح في زيارة عمل إلى قيادة القوات الجوية غدا يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم غد الأربعاء ، بزيارة عمل إلى قيادة القوات الجوية، الفريق



إثر عمليات تمشيط بكل من البويرة، سكيكدة وأم البواقي: تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع وستة مخابئ للإرهابيين كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس، إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة، بكل من البويرة، سكيكدة وأم البواقي قنبلتين تقليديتي الصنع وستة مخابئ للإرهابيين تحوي



ببوعزقي: "تحكمنا في وباء الكوليرا والحمى القلاعية" أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي، أمس، أنه تم التحكم في وباء الكوليرا والحمى القلاعية في الجزائر، موضحا أنه تم عدم السماح بالتنقل



بن يحيى: حان الوقت لإنعاش السوق الداخلية برفع حجم الاستثمارات مع ألمانيا يرى المختص في العلاقات الدولية والدبلوماسية ،فريد بن يحيى، أمس، أنه يجب على الجزائر إعادة سن قوانينها فيما يخص الإنفتاح على الأسواق الخارجية، بالخصوص السوق



السليمي: حجم المبادلات التجارية الجزائرية- الألمانية غير كاف اعتبر المحلل السياسي و الإعلامي بمؤسسة Deutsche Welle الألمانية منصف السليمي، أن حجم التبادل الاقتصادي بين الجزائر وألمانيا لا يرتقي إلى مستوى الشراكة بين البلدين