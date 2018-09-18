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18/09/2018 11:34:00

الفريق أحمد ڤايد صالح في زيارة عمل إلى قيادة القوات الجوية غدا


يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم غد الأربعاء ، بزيارة عمل إلى قيادة القوات الجوية، الفريق سيترأس خلال هذه الزيارة، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مراسم تنصيب اللواء حميد بومعيزة قائدا للقوات الجوية خلفا للواء عبد القادر الوناس، الذي أحيل على التقاعد.

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