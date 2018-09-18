إثر عمليات تمشيط بكل من البويرة، سكيكدة وأم البواقي: تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع وستة مخابئ للإرهابيين





كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس، إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة، بكل من البويرة، سكيكدة وأم البواقي قنبلتين تقليديتي الصنع وستة مخابئ للإرهابيين تحوي (80) كيلوغرام من المواد الكيميائية التي تدخل في إعداد المتفجرات، بالإضافة إلى مواد غذائية وألبسة وأدوية وأغراض مختلفة.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من تلمسان وبجاية، ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم (31,4) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت مفارز أخرى بكل من عين قزام وبرج باجي مختار، ثلاثة (03) منقبين عن الذهب وحجزت مركبة رباعية الدفع ومولدين (02) كهربائيين وثلاث (03) مطارق ضغط وجهاز اتصال عبر الأقمار الإصطناعية. كما تم حجز (11425) وحدة من مادة التبغ بالوادي وتلمسان. من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل بالقالة، محاولة هجرة غير شرعية لـ06 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين تم توقيف (56) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية.

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