ببوعزقي: "تحكمنا في وباء الكوليرا والحمى القلاعية"





أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي، أمس، أنه تم التحكم في وباء الكوليرا والحمى القلاعية في الجزائر، موضحا أنه تم عدم السماح بالتنقل العشوائي لرؤوس البقر، وتم تشخيص الوباء عن طريق إستيراد اللقاح. وأوضح وزير الفلاحة على هامش لقائه بلجنة الفلاحة بالبرلمان، أن أوّل ظهور للحمى القلاعية كان في 20 جوان الفارط، ومست 12 رأسا ثم انتقلت لتمس 18 ولاية أين تم تسجيل 65 بؤرة وإصابة 459 بقرة، حيث تم ذبح 321 بقرة قابلة للإستهلاك، وإتلاف 67 بقرة نهائيا غير صالحة للإستهلاك، مشيرا إلى أنه تم إحتواء الوباء بصفة نهائية. وأضاف الوزير، أنه تم عدم السماح بالتنقل العشوائي لرؤوس البقر، وتم تشخيص الوباء عن طريق إستيراد اللقاح، أما بخصوص وباء الكوليرا فأكد الوزير أن الخضر والفواكه سليمة والوزارة تتابع الفعل الفلاحي منذ غرسه، كما أن السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها الرئيس تولي اهمية قصوى لقطاع الفلاحة لأنه مرتبط بالسيادة الوطنية ويوفر الأمن الغذائي.

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