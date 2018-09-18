

الفريق أحمد ڤايد صالح في زيارة عمل إلى قيادة القوات الجوية غدا يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم غد الأربعاء ، بزيارة عمل إلى قيادة القوات الجوية، الفريق



إثر عمليات تمشيط بكل من البويرة، سكيكدة وأم البواقي: تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع وستة مخابئ للإرهابيين كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس، إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة، بكل من البويرة، سكيكدة وأم البواقي قنبلتين تقليديتي الصنع وستة مخابئ للإرهابيين تحوي



ببوعزقي: "تحكمنا في وباء الكوليرا والحمى القلاعية" أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي، أمس، أنه تم التحكم في وباء الكوليرا والحمى القلاعية في الجزائر، موضحا أنه تم عدم السماح بالتنقل



بن يحيى: حان الوقت لإنعاش السوق الداخلية برفع حجم الاستثمارات مع ألمانيا يرى المختص في العلاقات الدولية والدبلوماسية ،فريد بن يحيى، أمس، أنه يجب على الجزائر إعادة سن قوانينها فيما يخص الإنفتاح على الأسواق الخارجية، بالخصوص السوق



السليمي: حجم المبادلات التجارية الجزائرية- الألمانية غير كاف اعتبر المحلل السياسي و الإعلامي بمؤسسة Deutsche Welle الألمانية منصف السليمي، أن حجم التبادل الاقتصادي بين الجزائر وألمانيا لا يرتقي إلى مستوى الشراكة بين البلدين



سي عفيف: لا توجد خلافات كبيرة حول ملف "الهجرة السرية" وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية و التعاون و الجالية بالمجلس الشعبي الوطني ،عبد الحميد سي عفيف، العلاقات الجزائرية الألمانية بالمتميزة وإن كان حجم المبادلات الاقتصادية



ميركل: ألمانيا ستساعد الجزائر في تنويع إقتصادها كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، أنه تم الإتفاق مع السلطات الجزائرية على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، موضحة أنه تم التطرق إلى عودة المهاجرين الجزائريين



أويحيى : الجزائر مستعدة لاستقبال 5 آلاف مهاجر بألمانيا أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، أن الجزائر وألمانيا تربطهما شراكة اقتصادية قوية، وأن ألمانيا شريك تجاري جيد، وقال إنها حريصة على استعادة كل أبنائها



قايد صالح ، يترأس مراسم تنصيب الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني باسم فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 سبتمبر 2018، أشرف الفريق أحمد قايد صالح،