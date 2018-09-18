بن يحيى: حان الوقت لإنعاش السوق الداخلية برفع حجم الاستثمارات مع ألمانيا
يرى المختص في العلاقات الدولية والدبلوماسية ،فريد بن يحيى، أمس، أنه يجب على الجزائر إعادة سن قوانينها فيما يخص الإنفتاح على الأسواق الخارجية، بالخصوص السوق الألمانية وأكد بن يحيى في تصريح تلفزيوني على ضرورة رفع حجم الاستثمارات مع ألمانية للنهوض بالإقتصاد الوطني خارج المحروقات ، وفي تقييمه للعلاقات الجزائرية-الألمانية تزامنا مع زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل للجزائر، قال إنها علاقات قديمة ثمنت بالشراكة في مختلف القطاعات خاصة الصناعات الميكانيكية والكيميائية والبناء، وأضاف المتحدث أنه حان الوقت المناسب لإنعاش السوق الداخلية بالشراكة مع أسواق أوربية للنهوض بالاقتصاد المحلي.
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