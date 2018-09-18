سي عفيف: لا توجد خلافات كبيرة حول ملف "الهجرة السرية"





وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية و التعاون و الجالية بالمجلس الشعبي الوطني ،عبد الحميد سي عفيف، العلاقات الجزائرية الألمانية بالمتميزة وإن كان حجم المبادلات الاقتصادية يبقى ضعيفا مقارنة بالقدرات التي يتمتع بها الجانبان. وقال سي عفيف في تصريح للإذاعة الوطني:"..العلاقات السياسية رفيعة المستوى و متقاربة من خلال التجانس المسجل في وجهات النظر و المواقف السياسية و التوافق في معالجة بعض القضايا القارية و الدولية"، مشددا على "ضرورة الرفع من حجم الاستثمارات الألمانية في بلادنا و التي لا تتعدى في الوقت الراهن الـ200 مليون دولار مقابل 100 مليون دولار فقط تمثل صادرات الجزائر نحو ألمانيا وهو رقم ضعيف جدا" . وأبرز ضيف الأولى أن "ألمانيا هي رابع ممون للجزائر في العالم ، لكن العلاقات الاقتصادية معها بحاجة إلى دفع جديد و إلى قرارات سياسية جديدة ترقى إلى مستوى و قوة العلاقات الثنائية ،مع الاستفادة من نقل التكنولوجيا التي يتميز بها هذا البلد المصنع والتي تمثل 70% من مداخيل اقتصاده"، وأضاف سي عفيف:" على ألمانيا استغلال شراكتها الاستراتيجية مع الجزائر في مجال إنتاج العتاد الفلاحي و جعلها بوابة للتصدير نحو الأسواق الإفريقية" مشيرا إلى أهمية خلق صناعة خفيفة ترافق صناعة السيارات لبلوغ نسبة إدماج مقبولة". ولدى حديثه عن قضية الهجرة غير الشرعية التي ستكون ضمن أجندة زيارة المستشارة الألمانية لبلادنا هذا الاثنين أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية و التعاون و الجالية بالمجلس الشعبي الوطني بأنه لا توجد خلافات كبيرة مع ألمانيا حول هذا الملف وأن موقف الجزائر واضح في هذا الخصوص.

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