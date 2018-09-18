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18/09/2018 10:14:00

ميركل: ألمانيا ستساعد الجزائر في تنويع إقتصادها


كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، أنه تم الإتفاق مع السلطات الجزائرية على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، موضحة أنه تم التطرق إلى عودة المهاجرين الجزائريين الذين لا يملكون وثائق. وأفادت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارتها إلى الجزائر  أن هناك تعاون بين الجزائر وألمانيا وفي مجالات التنمية ، مشيرة أن ألمانيا ستساعد الجزائر في تنويع إقتصادها. وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه في بلادها يوجد مختلف الجنسيات بالأخص من العراق وروسيا، وقد تم غدماجهم ضمن طلبات اللجوء، وأوضحت بالقول:" ..هناك جنسيات مختلفة تأتينا من العراق وسوريا وقمنا بإدماجهم ضمن طلبات لجوء".وأضافت أنه عندما زارت الجزائر سابقا، سألت عن طرق الدراسة في ألمانيا من طرف طلبة جزائريات وهناك طرق غير شرعية.

  • أنجيلا ميركل تصل الجزائر

شرعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، في زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وكان في استقبال المستشارة الألمانية بالمطار الدولي هواري بومدين الوزير الأول أحمد أويحيى مرفوقا بأعضاء من الحكومة.  وتأتي هذه الزيارة المندرجة في إطار التشاور الثنائي رفيع  المستوى لـ"تعزيز  علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر وجمهورية  ألمانيا الفيدرالية التي تشهد تطورا معتبرا في كافة المجالات والتي تجسدت  أساسا في عديد الزيارات  المتبادلة بين المسؤولين السامين لكلا البلدين"، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة  الجمهورية.وسيكون لقاء القمة  "فرصة جديدة" حتى يتواصل على  المستوى الرفيع  التشاور  والتفكير القائم منذ زمن طويل بين البلدين حول ترقية الحوار السياسي الثنائي  والتركيز على إقامة شراكة ثنائية اقتصادية وتجارية هامة ستتوسع وتتعمق خلال  الفترة المقبلةكما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول المسائل الكبرى ذات الاهتمام المشترك  لاسيما الأزمة في ليبيا وقضية الصحراء الغربية والوضع في مالي وفي منطقة  الساحل وكذا الشرق الأوسط، فضلا عن مواصلة التشاور حول المسائل الشاملة على  غرار الهجرة و الإرهاب العابر للحدود.

  • ..و تترحم بمقام الشهيد على أرواح شهداء الثورة التحريرية

ترحمت مستشارة جمهورية ألمانيا الفيدرالية أنجيلا ميركل، أمس، بمقام الشهيد (الجزائر العاصمة) على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة، وقامت أنجيلا ميركل التي كانت مرفوقة بوزير الخارجية عيد القادر مساهل، بوضع اكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية ووقفت دقيقة صمت ترحما على أرواحهم الطاهرة.وبعد مراسم الترحم، استغلت المستشارة تواجدها بهذا المكان المميز لتلقي نظرة على خليج العاصمة، وقد شرعت المستشارة الألمانية في وقت سابق من نهار اليوم في زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

  • ميركل تزور ثانوية عائشة أم المؤمنين بالعاصمة

 قامت المستشارة الألمانية ، أنجيلا ميركل، أمس، بزيارة رسمية إلى ثانوية عائشة أم  المؤمنين للتعرف على طرق تدريس اللغة الألمانية، وكان في استقبال المستشارة الألمانية لدى وصولها إلى الثانوية وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، ووزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، وإطارات  وأساتذة  الثانوية.

 

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