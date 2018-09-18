أويحيى : الجزائر مستعدة لاستقبال 5 آلاف مهاجر بألمانيا





أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، أن الجزائر وألمانيا تربطهما شراكة اقتصادية قوية، وأن ألمانيا شريك تجاري جيد، وقال إنها حريصة على استعادة كل أبنائها المقيمين بطريقة غير شرعية هناك سواء كان عددهم 3 آلاف أو حتى 5 آلاف، مبديا بالمقابل رفض الجزائر إتمام عمليات الترحيل برحلات خاصة “شارتر”.

التعرف على هوية 700 جزائري "حراڤ" بألمانيا وسيرحلون قريبا

وأعطت الجزائر موافقتها لاستعادة الحراقة الجزائريين المتواجدين في ألمانيا بشرط التأكد من هوية المرحلين، وقال الوزير الأول أحمد أويحيى أن الجزائر حريصة على استعادة كل أبنائها المقيمين بطريقة غير شرعية هناك سواء كان عددهم 3 آلاف أو حتى 5 آلاف، مبديا بالمقابل رفض الجزائر إتمام عمليات الترحيل برحلات خاصة “شارتر”. وأوضح أويحيى خلال ندوة صحفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين ممتاز، مشيرا أن الكثير من الشركات الألمانية، تعمل في الجزائر في القطاع العمومي ،وكذا القطاع الخاص وفي في عديد المجالات مستدلا بمصنع العلامات العالمية مرسيدس، وكذا الشراكة مع الخواص في مصنع صوفاك ، موضحا أن 20 ملف تجاري في طور المحادثات ما بين البلدين لتعزيز الإستثمار ما بين الجزائر وألمانيا. وأكد الوزير الأول أنه تم التعرف على هوية 700 حراق جزائري متواجدون بألمانيا وسيتم ترحيلهم إلى الجزائر قريبا، وقال:" الجزائر ستستقبل أبنائها المقيمين بطريقة غير شرعية في ألمانيا"، مسترسلا:" الجزائر طلبت من ألمانيا إشراك خطوطها الجوية “لوفتانزا” في ترحيل “الحراقة” الجزائريين وترفض أن يتم ترحيل المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين في رحلات خاصة".

.. لكل مجتمع تقاليده والجزائر بلد محافظ على عاداته وتقاليده

أكد الوزير الأوّل أحمد أويحيى، أن المجتمع الجزائري محافظ على عاداته وتقاليده، مؤكدا حول “المثليين”، أن الجزائر بلد محافظ على عاداته وتقاليد ويتقدم بمبادئه وقيمه.

وفرنا كل الإمكانيات لإرجاع اللاجئين إلى بلدانهم

قال الوزير الأول إن الجزائر وفرت كل الإمكانيات من أجل نقل الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية، مؤكدا أن المحادثات التي جمعته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لم يتم التطرق فيها الى موضوع فتح مراكز لإيواء الأفارقة بالجزائر، مفندا كل المعلومات التي تتحدث عن وفاة بعض الأفارقة في الصحراء الجزائرية.

لا وجود لصحفي مسجون بالجزائر بخصوص الكتابات الصحفية

قال الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الحرية في الجزائر مكفولة بالنسبة للجميع و خاصة الصحفيين، مشيرا أن كل الدول تتعرض لتقارير من منظمة العفو الدولية أمنستي، مؤكدا أن الجزائر تسجل 260 عنوان صحفي بالجزائر، وأضاف:" العديد من العناوين تضع رسوم كاريكاتورية ضد الرئيس بوتفليقة وضد الوزير الأول وضد وكل ما هو في الجزائر لكن لا وجود لأي صحفي متابع في الجزائر".

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