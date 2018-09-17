تعيين عادل هشام رئيسا جديدا للشرطة القضائية بمطار هواري بومدين
قام المدير العام للأمن الوطني، مصطفى الهبيري، اليوم الإثنين، بتعيين عادل هشام رئيسا جديدا للشرطة القضائية بمطار هواري بومدين.
و ذلك حسب ما نقله موقع ALG24″"، حيث ربط هذا التعيين الجديد بعد تسارع الأحداث في الساعات الماضية، حول التحقيقات مع اللواء سعيد الباي وسفره خارج الوطن رغم منعه. وكان المدير العام للأمن الوطني، قد أنهى مهما مدير الأمن بمطار هواري بومدين “محمد تيارتي” على خلفية تواطئه في التسهيل للواء سعيد باي بالسفر رفقة عائلته إلى فرنسا رغم منعه من قبل المحكمة العسكرية.
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