تسخير شاحنات إطفاء و سيارات إسعاف لإخماد حريق انفجار أنبوب الغاز
سخرت مديرية الحماية المدنية، 8 شاحنات إطفاء و3 سيارات إسعاف لإخماد الحريق الذي كان بسبب انفجار أنبوب غاز بين سيدي موسى وبراقي.
وصرح خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام في الحماية المدنية إن الحادث وقع على الساعة الواحدة و35 دقيقة.
خلف هذا احتراق شاحنتين كانتا متوجهتان إلى إحدى الورشات. وأضاف بن خلف الله، أنه تم نقل شخص أصيب بحروق إلى المؤسسة الاستشفائية بالدويرة. ودعا المسؤول ذاته،كافة السائقين إلى فتح الطريق للاسعافات من أجل الوصول بسرعة إلى عين المكان.
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