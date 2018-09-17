

تعيين عادل هشام رئيسا جديدا للشرطة القضائية بمطار هواري بومدين قام المدير العام للأمن الوطني، مصطفى الهبيري، اليوم الإثنين، بتعيين عادل هشام رئيسا جديدا للشرطة القضائية بمطار هواري بومدين. و ذلك حسب ما نقله موقع ALG24″"،



تسخير شاحنات إطفاء و سيارات إسعاف لإخماد حريق انفجار أنبوب الغاز سخرت مديرية الحماية المدنية، 8 شاحنات إطفاء و3 سيارات إسعاف لإخماد الحريق الذي كان بسبب انفجار أنبوب غاز بين سيدي موسى وبراقي. وصرح خالد بن خلف



إنفجار عنيف لأنبوب الغاز بين سيدى موسى و وبراقي تسبب إنفجار أنبوب غاز بين سيدى موسى و وبراقي وخلف هذا الحادث وفاة شخصين وإصابة آخر في حصيلة أولية. وهذا أدى غلق الطريق الرابط بين ولايتي بومرداس والبليدة.



حسبلاوي : العلاج مجاني في الجزائر ولايشترط على أن يتوفر المواطن على بطاقة الشفاء. أعلن وزير الصحة مختار حسبلاوي، اليوم الإثنين، أن قانون الصحة يؤكد أن العلاج مجاني عبر كامل التراب الوطني. وأوضح الوزير، أن الدولة ستضمن العلاج ولا



ميركل تدعو الاتحاد الأوروبي للاهتمام بحماية حدوده الخارجية اعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انه على الاتحاد الأوروبي الاهتمام بحماية حدوده الخارجية. واوضحت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك عقدته في العاصمة برلين امس الاحد



وفد برلماني يشارك في ندوة اقليمية حول التنمية المستدامة بمصر يشارك وفد برلمانيّ مشترك من مجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني، في أشغال الندوة الاقليميّة حول أهداف التّنمية المـُستدامة والمساواة بين الجنسين، التي ينظّمها الاتّحاد البرلماني



المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تصل إلى الجزائر شرعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين في زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة. وكان في استقبال المستشارة الألمانية بالمطار



زرمالي : مسعى الدولة هو بناء اقتصاد متنوع مبني على المؤسسات الصغيرة أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مراد زمالي, اليوم الأحد بغليزان أن "مسعى الدولة الجزائرية هو بناء اقتصاد متنوع مبني على المؤسسات الصغيرة". وأبرز



توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من المخدرات بقسنطينة تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخامس عشر في عملية نوعية من حجز كمية معتبرة من المخدرات، و توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة لتورطه