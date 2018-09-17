وفد برلماني يشارك في ندوة اقليمية حول التنمية المستدامة بمصر
يشارك وفد برلمانيّ مشترك من مجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني، في أشغال الندوة الاقليميّة حول أهداف التّنمية المـُستدامة والمساواة بين الجنسين، التي ينظّمها الاتّحاد البرلماني الدولي بالتنسيق مع الاتّحاد البرلمانّي العربيّ، وذلك في الفترة ما بين 18 و 20 سبتمبر 2018، بالإسكندرية ، وافاد بيان لمجلس الامة اليوم الاثنين ان برنامج عمل الندوة يتضمن عدة محاور من بينها اهداف التّنمية المستدامة ودور البرلمانات في تحقيقها ومشاركة البرلمانات العربيّة بأهداف التّنمية المستدامة والحوكمة الفعّالة كعنصر حيويّ في التّنمية المستدامة الى جانب المساواة بين الجنسين كعنصر حيويّ في التّنمية المستدامة وضمان المشاركة الكاملة والفعّالة للمرأة وضمان تكافؤ الفرص للقيام بدور قياديّ على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السّياسيّة والعامّة. كما يتضمن برنامج الندوة دراسة الاستراتيجيات البرلمانيّة لتعزيز الاصلاحات القانونيّة لتحقيق المساواة بين الجنسين وحياة خالية من العنف ضدّ النّساء والفتيّات.
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