بن صالح يستقبل سفير جمهوريّة كوريا الدّيمقراطيّة
استقبـــل السيّد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأُمّة، اليوم الإثنين 17 سبتمبر 2018، بمقرّ المجلس، السيّدSONG CHANG SIK ، السّفيـر الجديد لجمهوريّة كوريا الدّيمقراطيّة بالجزائر. شكّل هذا اللّقاء فرصة أشاد فيها الطّرفان بعلاّقات الصّداقة والتّعاون التّاريخيّة، وأكّدا خلالها الإرادة السّياسيّة القوّيّة لتعزيز وتوسيع مجالات التّعاون، كما تطرّقا للأهمّيّة التي يوليها الجانبان للأمن والاستقرار في المنطقة
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