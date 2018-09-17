

ميركل تدعو الاتحاد الأوروبي للاهتمام بحماية حدوده الخارجية اعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انه على الاتحاد الأوروبي الاهتمام بحماية حدوده الخارجية. واوضحت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك عقدته في العاصمة برلين امس الاحد



وفد برلماني يشارك في ندوة اقليمية حول التنمية المستدامة بمصر يشارك وفد برلمانيّ مشترك من مجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني، في أشغال الندوة الاقليميّة حول أهداف التّنمية المـُستدامة والمساواة بين الجنسين، التي ينظّمها الاتّحاد البرلماني



المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تصل إلى الجزائر شرعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين في زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة. وكان في استقبال المستشارة الألمانية بالمطار



زرمالي : مسعى الدولة هو بناء اقتصاد متنوع مبني على المؤسسات الصغيرة أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مراد زمالي, اليوم الأحد بغليزان أن "مسعى الدولة الجزائرية هو بناء اقتصاد متنوع مبني على المؤسسات الصغيرة". وأبرز



توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من المخدرات بقسنطينة تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخامس عشر في عملية نوعية من حجز كمية معتبرة من المخدرات، و توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة لتورطه



بن صالح يستقبل سفير جمهوريّة كوريا الدّيمقراطيّة استقبـــل السيّد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأُمّة، اليوم الإثنين 17 سبتمبر 2018، بمقرّ المجلس، السيّدSONG CHANG SIK ، السّفيـر الجديد لجمهوريّة كوريا الدّيمقراطيّة بالجزائر. شكّل هذا اللّقاء



العقيد، مصطفى لهبيري، ينهي مهام مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين أنهى المدير العام للأمن الوطني العقيد، مصطفى لهبيري، مهام مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين، محمد تيارتي. جاء القرار على خلفية خرورج القائد السابق للناحية العسكرية



اللواء تيبودلات مديرا للعتاد بوزارة الدفاع عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اللواء تيبودلات محمد كمدير عام للعتاد بوزارة الدفاع الوطني. وهذا جراء إجرء رئيس الجمهورية، عدة تعديلات على مستوى وزارة



بوتفليقة يعين اللواء عكروم علي مديرا عاما لدائرة الإمداد والتنظيم عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اللواء عكروم علي، كمدير عام لدائرة الإمداد والتنظيم بوزارة الدفاع الوطني. هذا وأجرى رئيس الجمهورية، عدة تعديلات على مستوى وزارة