زرمالي : مسعى الدولة هو بناء اقتصاد متنوع مبني على المؤسسات الصغيرة





أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مراد زمالي, اليوم الأحد بغليزان أن "مسعى الدولة الجزائرية هو بناء اقتصاد متنوع مبني على المؤسسات الصغيرة".

وأبرز الوزير في ندوة صحفية بمناسبة زيارته التفقدية الى الولاية , أن "الجزائر تملك ثروة هائلة من الشباب المبادر بإنشاء مؤسسات مصغرة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تساهم في بناء الإقتصاد الوطني". وأشار زمالي الى أن دائرته الوزارية عازمة على مرافقة الشباب وتقديم تسهيلات أكثر لحاملي المشاريع قصد تطوير مؤسساتهم . كما دعا الوزير الشباب خريجي الجامعات والمؤسسات التكوينية إلى ولوج عالم المقاولاتية وإنشاء مؤسسات تساهم في الاقتصاد الوطني وتوفر مناصب عمل مباشرة و غير مباشرة . ومن جهة أخرى, أشرف الوزير خلال هذه الزيارة على مراسم توقيع اتفاقية تكوين وتوظيف بين الوكالة الوطنية للتشغيل والمجمع الصناعي للنسيج الجزائري-التركي "تايال" ، وتنص الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل, محمد عراش, والمدير العام المجمع الصناعي للنسيج الجزائري-التركي "تايال" دينك توجاي, على أن تتم عملية التوظيف في مجمع "تايال" بالمرور على الوكالة الوطنية للتشغيل مع التزام المؤسسة المستخدمة بتكوين طالب العمل قبل تشغيله. ومن ناحية ثانية, قام زمالي بوضع حجر الأساس لمشروع انجاز 72 مسكن ترقوي بمدينة وادي ارهيو تشرف على تجسيده مؤسسات أنشأت في اطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. كما أشرف على مراسم تسليم أوامر الدفع للمستفيدين من التمويل لاستحداث مؤسسات مصغرة ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وشهادات تكوين لخريجي الجامعات قصد إنشاء مشاريعهم. وقام الوزير أيضا بتدشين مقر فرعي لمفتشية العمل بوادي ارهيو ومقر جديد للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء.

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