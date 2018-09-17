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17/09/2018 12:22:00

توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من المخدرات بقسنطينة


 

 تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخامس عشر في عملية نوعية من حجز كمية معتبرة من المخدرات، و توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة لتورطه في قضية حيازة  المخدرات بغرض البيع ، حيث تم  حجز ما يقارب 100 غرام من المخدرات بالإضافة الى مبلغ مالي معتبر و كذا 03 اسلحة بيضاء ( سيف من الحجم الكبير  سيف  من الحجم المتوسط  ساطور ) 

     وقائع القضية تعود الى أول أمس على اثر دوريات راجلة لقوات الشرطة لذات الأمن الحضري بإقليم الاختصاص، لفت انتباههم لشخص مشبوه تبدو عليه علامات الإرتباك على مستوى المدينة القديمة (حي السويقة) البنايات المهجورة ، ليتم محاصرته و توقيفه باحترافية عالية بالرغم من محاولة يائسة للفرار و التخلص من الكيس البلاستيكي الذي كان بحوزته ، بعد تفتيش الكيس عثر بداخله على صفيحة من المخدرات ، و بإخضاع السالف الذكر للملامسة الوقائية القانونية تم حجز مبلغ مالي بحوزته يرجح انه من عائدات الترويج، ليتم تحويله على الفور الى مقر المصلحة .

 

       

 

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