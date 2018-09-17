العقيد، مصطفى لهبيري، ينهي مهام مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين
أنهى المدير العام للأمن الوطني العقيد، مصطفى لهبيري، مهام مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين، محمد تيارتي. جاء القرار على خلفية خرورج القائد السابق للناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي إلى خارج الوطن عبر مطار هواري بومدين الدولي واستناد لما افاد به المصدر بانه وجود قرار بمنعه من السفر.
عدد القراءات 21 مرة | قراءات اليوم 21 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك