اللواء تيبودلات مديرا للعتاد بوزارة الدفاع
عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اللواء تيبودلات محمد كمدير عام للعتاد بوزارة الدفاع الوطني. وهذا جراء إجرء رئيس الجمهورية، عدة تعديلات على مستوى وزارة الدفاع الوطني، حيث مسّ التعديل كل من الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، ومديرية العتاد.
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