بوتفليقة يعين اللواء عكروم علي مديرا عاما لدائرة الإمداد والتنظيم





عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اللواء عكروم علي، كمدير عام لدائرة الإمداد والتنظيم بوزارة الدفاع الوطني.

هذا وأجرى رئيس الجمهورية، عدة تعديلات على مستوى وزارة الدفاع الوطني، على النحو التالي

عين رئيس الجمهورية اللواء، اسماعيلي مصطفى، قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة، حيث كان يشغل سابقا نائب قائد المنطقة العسكرية الثانية.

كما تم تعيين اللواء، سعيد شنقريحة، قائدا للقوات البرية، خلفا للواء، أحسن طافر، الذي أحيل على التقاعد.

وعين اللواء، غريس حميد، أمين عام لوزارة الدفاع، وذلك خلفا للواء زناخري الذي أحيل على التقاعد.

كما عين، بومعيزة حميد، قائدا للقوات الجوية، وذلك خلفا لعبد القادر الوناس الذي أنهيت مهامه وأحيل على التقاعد.

وعين اللواء ،عزوز قائد، الفرقة 40 نائبا لقائد الناحية الثالثة، كما عين اللواء الحاج بلعروسي قائد الفرقة 40 نائبا لقائد الناحية الثانية، كما أنهى مهام العميد،رميل، مدير صندوق الضمان الاجتماعي العسكري.

و عين العميد،راينية سمير ، قائدا للفرقة المدرعة 40، كما أنهى مهام العميد،رميل، مدير صندوق الضمان الاجتماعي العسكري.

عدد القراءات 24 مرة | قراءات اليوم 24 مرة