شرطة تيسمسيلت القاء القبض على متورطين في سرقة موثق بتيسمسيلت
تمكنت قوات الشرطة لولاية تيسمسيلت بتاريخ : 201/09/12 في حدود الساعة الرابعة صباحا (04 سا 00 د) من توقيف شخصين :الأول.في الثلاثينيات و الثاني في العشرينيات من العمر، متعودي إجرام وهما في حالة تلبس ، يقومان بسرقة خزانة حديدية لمكتب موثق بحي 40 مسكن بوسط المدينة . العملية حسب بيان الشرطة تمت بناء على نداء ورد على الرقم الأخضر (1548)من قبل مواطن ، وعلى الفور تدخلت الشرطة حيث تم تطويق المكان و توقيف متورطان في حالة تلبس ، بعد أن قام ابالتسلق إلى داخل محل الموثق مستغلين ظرف الليل وتحطيم أقفال الباب ، ومحاولة فتح الخزانة الحديدية المصفحة . الا ان العملية احبطت وتم توقيف المتورطان اللذان حاولا الفرار بالتسلق على أسطح السكنات المجاورة .
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