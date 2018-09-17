الرئيس بوتفليقة يعين اللّواء إسماعيلي مصطفى قائدا للناحية العسكرية الثالثة
عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اللواء إسماعيلي مصطفى قائدا للناحية العسكرية الثالثة. حيث كان يشغل منصب نائب قائد الناحية العسكرية الثانية. كما أن الرئيس بوتفليقة عيّن اللواء حاج بلعروسي قائد الفرقة 40 نائبا لقائد الناحية العسكرية الثانية. بالإضافة إلى ذلك عين الرئيس بوتفليقة العميد راينية سمير قائدا للفرقة المدرعة 40.
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