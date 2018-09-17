انهاء مهام مدير صندوق الضمان الإجتماعي العسكري
أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مهام العميد رميل، مدير صندوق الضمان الاجتماعي العسكري.
وقام الرئيس بوتفليقة، بعدة تغييرات على مستوى وزارة الدفاع الوطني ، حيث أنهى مهام اللواء زناخري، كأمين عام لوزارة الدفاع.
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