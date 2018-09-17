

العقيد، مصطفى لهبيري، ينهي مهام مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين أنهى المدير العام للأمن الوطني العقيد، مصطفى لهبيري، مهام مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين، محمد تيارتي. جاء القرار على خلفية خرورج القائد السابق للناحية العسكرية



اللواء تيبودلات مديرا للعتاد بوزارة الدفاع عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اللواء تيبودلات محمد كمدير عام للعتاد بوزارة الدفاع الوطني. وهذا جراء إجرء رئيس الجمهورية، عدة تعديلات على مستوى وزارة



بوتفليقة يعين اللواء عكروم علي مديرا عاما لدائرة الإمداد والتنظيم عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اللواء عكروم علي، كمدير عام لدائرة الإمداد والتنظيم بوزارة الدفاع الوطني. هذا وأجرى رئيس الجمهورية، عدة تعديلات على مستوى وزارة



شرطة تيسمسيلت القاء القبض على متورطين في سرقة موثق بتيسمسيلت تمكنت قوات الشرطة لولاية تيسمسيلت بتاريخ : 201/09/12 في حدود الساعة الرابعة صباحا (04 سا 00 د) من توقيف شخصين :الأول.في الثلاثينيات و الثاني في العشرينيات من العمر، متعودي إجرام وهما في حالة تلبس ، يقومان بسرقة خزانة حديدية لمكتب موثق بحي 40 مسكن بوسط المدينة . العملية حسب بيان الشرطة تمت بناء على نداء ورد على الرقم الأخضر (1548)من قبل مواطن ، وعلى الفور تدخلت الشرطة حيث تم تطويق المكان و توقيف متورطان في حالة تلبس ، بعد أن قام ابالتسلق إلى داخل محل الموثق مستغلين ظرف الليل وتحطيم أقفال الباب ، ومحاولة فتح الخزانة الحديدية المصفحة . الا ان العملية احبطت وتم توقيف المتورطان اللذان حاولا الفرار بالتسلق على أسطح السكنات المجاورة .



الرئيس بوتفليقة يعين اللّواء إسماعيلي مصطفى قائدا للناحية العسكرية الثالثة عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اللواء إسماعيلي مصطفى قائدا للناحية العسكرية الثالثة. حيث كان يشغل منصب نائب قائد الناحية العسكرية الثانية. كما أن الرئيس



انهاء مهام مدير صندوق الضمان الإجتماعي العسكري أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مهام العميد رميل، مدير صندوق الضمان الاجتماعي العسكري. وقام الرئيس بوتفليقة، بعدة تغييرات على مستوى وزارة الدفاع الوطني ، حيث



بوتفليقة يقيل كل من قائد القوات الجوية والبرية أحال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كل من قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر، وقائد القوات الجوية اللواء عبد القادر لوناس على التقاعد. وحسب المعلومات



زمالي : المتلاعبون ببطاقة الشفاء مطالبون بإعادة دفع أموال الأدوية أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي، أن أكثر من مليون ونصف شاب، استفادوا من فرص عمل أو خبرة لدى وكالات التشغيل و أجهزة



الخبير الطاقوي مهماه بوزيان: اجـتماع "أوبك" بالجـزائر سيمكن من إعادة التوزان للسوق النفطية تستضيف، الجزائر، في الـ 23 سبتمبر 2018 الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لـ "أوبك+"، التي تضم أعضاء من المنظمة ومنتجين مستقلين خارجها، حيث يأتي هذا اللقاء