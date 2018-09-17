زمالي : المتلاعبون ببطاقة الشفاء مطالبون بإعادة دفع أموال الأدوية
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي، أن أكثر من مليون ونصف شاب، استفادوا من فرص عمل أو خبرة لدى وكالات التشغيل و أجهزة الدعم. أبرز أن قطاع التشغيل حاليا يضمن تشغيل أزيد من 400 ألف عام خلال الزيارة التي قادته لولاية غليزان، موضحا أن كل من ثبت إستعماله لبطاقة الشفاء بطريقة غير شرعية ملزم بإعادة دفع أموال الأدوية. وأضاف الوزير أنها أموال تم أخذها بطريقة غير شرعية لاستفادة من إعادة تحيين بطاقة الشفاء مجدد .زيارة الوزير الى الولاية عاين ودشن خلالها العديد من الهياكل الخاصة بقطاعه.
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