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17/09/2018 10:09:00

المدير العام للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية في زيارة عمل للجزائر غدا


يجري المدير العام للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية “فيراندو ارياس” زيارة عمل إلى الجزائر ابتداء من غدا.  وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن مدير المنظمة يجري زيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من وزير الخارجية عبد القادر مساهل. وأضاف البيان، أن هذه الزيارة ستكون فرصة للقيام بتقيم التعاون بين الجزائر والمنظمة وكذا دراسة سبل ووسائل توطيدها. وخلص البيان، إلى أن أرياس سيجري جلسة عمل مع أعضاء اللجنة المستركة ما بين الوزارات لتنفيذ الاتفاقية الدولية بشأن الأسحلة الكيمياوية قبل أن يشرع في زيارة للمعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي والجريمة التابع لقوات الدرك الوطني.

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