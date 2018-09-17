ميركل في الجزائـــــــــــــــر اليوم





أكثر من 200 مؤسسة ألمانية في مختلف القطاعات تنشط بالجزائر

تقوم المستشارة الألمانية ،أنجيلا ميركل، اليوم بزيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حيث تحمل الزيارة طابعا اقتصادياً وهو ما يترجمه انعقاد منتدى الأعمال الجزائري الألماني المرتقب تنظيمه بفندق الأوراسي بالعاصمة، على أن يتوج بإبرام عدة اتفاقيات ثنائية في عدة مجالات. وبمناسبة هذه الزيارة الثانية من نوعها بعد تلك التي قامت بها إلى الجزائر سنة 2008، ستستقبل المستشارة الألمانية من طرف الرئيس بوتفليقة كما ستجري محادثات مع الوزير الأول أحمد أويحيى. كما ستنشط ميركل ندوة صحفية مشتركة مع أويحيى تتطرق خلالها إلى مختلف المسائل المرتبطة بالعلاقات الجزائرية-الألمانية إضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك. وتنشط في الجزائر أكثر من 200 مؤسسة ألمانية في مختلف القطاعات، حيث تحتل ألمانيا المركز الرابع بين المصدرين للجزائر، بقيمة 2.3 مليار دولار ، في حين تشير أرقام الجمارك، أن الجزائر استوردت في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، نحو 1.9 مليار دولار (1.6 مليار يورو) من المنتجات الألمانية. وسيتألف الوفد الألماني من الشركات الناشطة في مجالات الأدوية، المياه، الطاقة، الهندسة البحرية، البناء والتصميم، الطاقة والبتروكيماويات والمعدات الطبية، وتهدف زيارة هذا الوفد لمناقشة الفرص المتاحة في الجزائر لإقامة شراكة رابحة وتنمية العرض الألماني في القطاعات المذكورة، وتمخض عن الشراكة الجزائرية الألمانية عدة مشاريع أهمها في مجال الميكانيك وصناعة السيارات، حيث فتحت ألمانيا مصنع فولكسفاغن بالشراكة مع سوفاك بطاقة إنتاجية سنوية، قدرت بنحو 100 ألف مركبة. زيادة على ذلك، تجمع الجزائر بألمانيا شراكة في مصانع “مرسيدس بنز” للصناعة العسكرية الموقع عليها سنة 2012 بإنشاء 3 شركات رأسمال مختلط، بين الجزائر وألمانيا والإمارات العربية المتحدة- وفقا لما تم تداوله-. وحسب برنامج الزيارة، تسعى الشركة الألمانية في ميدان الصناعة الصيدلانية “روملاغ” إلى الدخول بقوة في السوق الجزائرية عبر إنجاز مصنع ضخم لصناعة المصل الطبي في الجزائر، حيث سينتج هذا المصنع قرابة 20 مليون وحدة مصل طبي سنويا بداية من سنة 2019.

ملف المهاجرين في الأجندة

ويرتقب أن تفتح عدة ملفات مع السلطات الجزائرية، على رأسها ملف المهاجرين الذي بات يؤرق السلطات الألمانية منذ فترة، وصنفت برلين، الجزائر رفقة كل من تونس والمغرب بلدان مغاربية آمنة، وهي الدول المغاربية الثلاث التي تصرّ الحكومة الألمانية على تصنيفها على أنها دول آمنة رغم اعتراضات داخلية.

الأمن في المنطقة

إضافة إلى ذلك، يشكل ملف الأمن والإستقرار، محور نقاش بين المسؤولة الألمانية ونظرائها الجزائريين، حيث تنظر الحكومة الألمانية إلى الجزائر كفاعل مهم للاستقرار والأمن في محيط إقليمي مضطرب.ومن المخطط أن تلتقي ميركل بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما تعتزم المستشارة إجراء محادثات مع الوزير الأول أحمد أويحيى.





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