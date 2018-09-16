اصابة 76شخصا بتسمم غذائي بسكيكدة





تعرض 76 شخصا لتسمم غذائي ثاني بعد أقل من 24 ساعة خلال حفل زفاف أقيم ليلة الجمعة إلى السبت بقاعة "الأفراح" لبلدية بن عزوز (أقصى شرق سكيكدة) بعد ذلك الذي أصاب 300 شخص في حفل مماثل بنفس المكان ليلة الخميس إلى الجمعة, حسب ما أفاد به اليوم الأحد المدير المحلي للصحة و السكان محي الدين تبر. و أوضح نفس المسؤول لـ/وأج أن المصابين بالتسمم الثاني بدأتهم الأعراض تظهر عليهم متأخرة صباح اليوم الأحد ليتنقلوا إلى العيادة المتعددة الخدمات لبن عزوز و التي قامت بإجلاء 6 أشخاص نحو المؤسسة الاستشفائية لعزابة, لافتا الى أن كل المرضى غادروا المستشفى و العيادة بعد تلقيهم العلاج الضرورية. و يأتي هذا التسمم الغذائي بعد أقل من 24ساعة من حدوث الأول حيث أكد مدير الصحة أنه تم إرسال العينات الثانية للمخبر الجهوي لمراقبة الجودة بقسنطينة لمعرفة أسبابه في حين يتم حاليا إعداد ملف للنظر في وضعية قاعة "الأفراح" التابعة لبلدية بن عزوز و التي تدور الشكوك حول كونها مصدر هذا التسمم. للإشارة فإن حفل الزفاف الأول تسبب في تسمم ما لا يقل عن 300 شخص تلقوا العلاج بكل من عيادة بن عزوز و مستشفى عزابة. من جهته أكد مدير التجارة بالولاية عبد اللطيف عيشاوي أن نتائج التحاليل ستظهر يوم الثلاثاء المقبل

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